El conflicto en la interna frenteamplista por la solución para los cincuentones

La solución a la situación de los cincuentones ha dividido a la interna frenteamplista. Sectores afines al ministro de Economía Danilo Astori respaldan una propuesta que el Partido Comunista y otros no apoyan. Los sectores del Frente Líber Seregni no están dispuestos a apoyar iniciativas que no reduzcan el costo total de 3.649 millones de dólares.

Ante esta disyuntiva, el ministro Astori ha insinuado renunciar en caso de que no se llegue a un acuerdo con cambios.

En el equipo económico hay molestia con el ministro de Trabajo Ernesto Murro, quien apoya una propuesta del Poder Ejecutivo, que resultaría más costosa que la que defiende el astorismo. Además, están molestos con el presidente Tabaré Vázquez por haber dejado el proyecto a cargo de la bancada del Frente Amplio.

Desde el equipo económico afirman que la solución impulsada por el Ejecutivo tendrá un impacto fiscal y podría poner en riesgo el grado inversor del Uruguay.

El lunes continuarán analizando una nueva propuesta, de corte intermedio, impulsada por el sector Ir.