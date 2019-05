El costo de los químicos detrás del agua: OSE paga precios 30 veces mayores por el mismo producto

Hablamos de las compras de productos que se necesitan para potabilizar el agua, en particular del cloro.

Este jueves fueron parte central de la interpelación realizada por el diputado Germán Cardozo a la ministra de Medio Ambiente y al presidente de OSE, Milton Machado. Hay acusaciones de Cardozo de inoperancia y hasta corrupción y defensa acérrima de Machado. Pero, ¿a qué se refieren? A la compra de cloro que es uno de los químicos que se usa para la potabilización. Hasta ahora OSE solo lo compra en la forma de cloro gas licuado para su planta más grande que es la de Aguas Corrientes. La otra variante sería el hipoclorito de sodio que se usa en las plantas del interior.

En Uruguay históricamente y durante 60 años, hasta 2018, hubo una única empresa que fabricaba estos dos productos: Efice. En enero de ese año apareció una competidora que fabrica hipoclorito, pero no cloro gas licuado. Las licitaciones solo permiten presentarse a la empresa monopólica ya que no admiten otra forma que no sea el gas licuado.

Veamos qué pasa con los precios de esos productos y esas empresas:

La empresa que es monopólica hasta el momento en la producción de cloro lo vende a 2000 dólares la tonelada (se consumen 2,5 toneladas diarias en Aguas Corrientes), mientras que vende su equivalente de hipoclorito, 10 toneladas, a 500 dólares. Hasta 2018 cuando no existía una empresa competidora en este producto lo vendía a 4000 dólares.

La nueva empresa vende el hipoclorito a 1166 dólares la tonelada. Otro dato más que relevante a tener en cuenta es que esta empresa que tiene el monopolio del cloro gas licuado vende exactamente el mismo producto 30 veces más barato a Brasil. El mismo producto, producido en la misma planta.

Machado aseguró que ose no tiene margen para hacer una mejor compra en la medida que no existan otros proveedores.

En lo que el diputado Cardozo insistió es en que se incluya en los llamados también al hipoclorito de sodio, lo que permitiría romper con el monopolio y conseguir mejores precios, incluso del producto que fabrica la misma empresa. La diferencia con su competidora es que generan químicos con porcentaje de mercurio, mientras que la empresa con nueva tecnología no contiene mercurio alguno. Pero para abordar ese aspecto que tiene que ver con el medioambiente y la salud, necesitamos otra oportunidad.