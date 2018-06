El expresidente del SMU Alfredo Toledo admitió que falsificó firmas para pedir licencias sindicales en ASSE

Faltó tres meses este año a trabajar y no le correspondía la licencia gremial porque actualmente no ocupa ningún cargo en el SMU.

Los controles de ASSE detectaron que este año hubo tres meses: marzo, abril y mayo en los que el expresidente del SMU Alfredo Toledo no fue a trabajar al sector afiliaciones del organismo y presentó documentos del Sindicato Médico justificando esas faltas por licencia sindical. El caso fue informado al sindicato, que pasó el caso al tribunal de ética, ya que Toledo no tiene un cargo que le permita esa licencia.

“Cometí un error y hay que tomar decisiones institucionales y personales”, dijo Toledo a Radio El Espectador.

Toledo renunció al sindicato este miércoles.

“Lo que está mal está mal, y cuando uno hace algo que está mal creo que lo mejor es reconocerlo”, agregó.

El expresidente del sindicato asegura que las faltas fueron por motivos personales:

“No es para no trabajar. Tenía mis inconvenientes personales y me convenía no moverme mucho del lugar de trabajo que tenía”.