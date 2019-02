El mercado inmobiliario no se recuperaría en 2019, según el experto Julio Villamide

En las últimas semanas retomaron las consultas los inversores argentinos, clientes que siempre tienen a Montevideo y Punta del Este en el radar a la hora de invertir en inmuebles.

Así lo explicó el experto en el rubro inmobiliario, Julio Villamide:

Los años electorales no son buenos para el mercado inmobiliario. En estos momentos da la sensación que la macroeconomía no se va a tocar y alianzas entre no radicales. El inversorno tiene expectativas negativas respecto a si gana el FA o un partido tradicional. Es una año para nadar en dulce de leche. Un año complicado. No hay razón para esperar una recuperación significativa a fin de año.