El ministro Lozano no firmó el veto de Lacalle al artículo de Cabildo en la ley de medios, pero reconoció que no compartía del todo el aditivo

El ministro de Vivienda y dirigente de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, señaló este viernes que no acompañó con su firma el veto que hizo el presidente Luis Lacalle Pou al artículo que su partido había añadido a la ahora aprobada ley de medios porque, y dijo que el mandatario “entendió perfectamente” las razones de los ministros cabildantes para no poner su rúbrica. “Hemos tenido rispideces más importantes, pero es propio de la coalición el tener algunas diferencias”, señaló.

El veto del presidente Lacalle Pou al artículo 72 de la ley de medios no cuenta con la firma de todos los ministros. Los titulares de Salud Pública, Karina Rando, y Lozano decidieron no firmar la resolución de Presidencia. Desde Torre Ejecutiva se los dejó en libertad de acción para no contradecir la voluntad de su partido, Cabildo Abierto, que impulsó el aditivo ahora anulado.

El artículo indicaba que todos los medios de comunicación tienen el deber de "brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos". El secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, terminó de redactar el texto este jueves por la tarde y, tras la firma de Lacalle y los demás ministros, el viernes por la mañana ingresó al Parlamento. En la Asamblea General será analizado, pero se descuenta que el veto no será levantado, dado que se necesitan tres quintos para hacerlo. Los demás socios de la coalición cuestionaron desde el comienzo de la discusión este artículo y el Frente Amplio no apoyó la ley. ¿Por qué Lacalle vetó la norma? Desde Presidencia dijeron a Telemundo que el artículo es "contrario a la libertad de prensa y expresión".

Consultado este viernes por el veto y su no firma, Lozano explicó que como integrante de Cabildo Abierto decidió no poner su rúbrica, pero también indicó que no está del todo de acuerdo con lo propuesto en el aditivo que planteó su partido.

“Evidentemente entiendo el espíritu de ese artículo, que es traer o dar la oportunidad a que todos tengan una información que sea veraz, completa y oportuna, que de alguna manera se acceda a una información de todo tipo e imparcial. Pero también se presta para que en algún momento haya aquí un gobierno de corte autoritario, que por cierto no es el de ahora que es muy liberal, y que aplique el artículo en otro sentido. Estoy de acuerdo con el espíritu del artículo, pero tenía alguna restricción al respecto”, dijo.

“La secretaria de Presidencia me llamó de parte del presidente, me dijo del veto y que el presidente entendía perfectamente cuál era la situación que teníamos los ministros de Cabildo y entendía perfectamente que no lo firmáramos. Creo que es destacable que el presidente nos haya dado esa oportunidad, entendiendo la situación compleja en la que nos encontramos los ministros que somos de Cabildo Abierto”, agregó.

¿Esto genera rispideces a la interna de la coalición de gobierno? “Entiendo que no. Hemos tenido rispideces más importantes, pero es propio de la coalición el tener algunas diferencias. Con este artículo sabíamos que el Partido Colorado tenía diferencias y el presidente lo entendió en el mismo sentido”, respondió.