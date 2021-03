El ministro Pablo Da Silveira, Álvaro Villar y el senador frenteamplista Mario Bergara recibieron la primera dosis de Sinovac

Los tres tienen entre 55 y 59 años, por lo que entraron en el grupo etario habilitado esta semana para recibir la vacuna contra el coronavirus.

"Es de alguna manera un primer paso, que nos permite tener un horizonte más prometedor, promisorio, de que la pandemia pueda ir saliendo del camino", dijo el senador frenteamplista Mario Bergara tras recibir la inoculación.

Por su parte el Dr. Álvaro Villar elogió a la vacuna de Sinovac: “Creo que lo importante ahora es que nos vacunemos todos y pronto. Esta vacuna es segura, ha tenido buenos resultados en los lugares donde se ha aplicado antes. Ayer ya se vacunaron varios de los profesores, de las clínicas médicas, que trabajan acá, y hoy se vacunaron otros tantos”.

El ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira señaló que "no hay una obligación legal" de vacunarse, pero dijo que "es un deber ante uno mismo y ante todos los demás".

"Cuanto más uruguayos hagamos esto, más fácil va a ser controlar la pandemia. Cuando abrieron mi grupo de edad me anoté enseguida, y me anoté en el Hospital Maciel que queda cerca del Ministerio. La verdad es que estoy muy contento, la organización fue excelente, y no duele", expresó Da Silveira.