El MSP descartó que el decreto de etiquetado obligatorio de alimentos perjudique el comercio con el Mercosur

Resta solo la firma del Poder Ejecutivo para que se promulgue la normativa que marcará los alimentos con exceso de sal, azúcar y grasas. Las autoridades sanitarias creen que, a partir de esta medida, la industria reformulará productos para evitar ser etiquetado.

“Los niños con sobrepeso evidencian el doble de riesgo de ser hipertensos, problema de resistencia a la insulina, problemas que hace 30 años eran de personas mayores. ¿Cuál es el futuro de estos chicos hoy que están con hipertensión o problemas metabólicos? Son costos que el sistema de salud no puede soportar”, indicó Isabel Bove, asesora de Nutrición del Ministerio de Salud.

Los encargados de etiquetar los productos alimenticios que provienen de otros países serán los propios importadores.

“El mismo producto se etiqueta y se envasa de diversas maneras muchas veces. Esto no significa de ninguna manera que va a ser un costo tan alto este etiquetado, ni que el costo de los alimentos va a aumenta,r ni que la gente va a dejar de comprar estos productos y la industria se va a fundir”, explicó Bove.

Descartan que el etiquetado perjudique el comercio con el Mercosur, como sostiene la Cámara de Alimentos. Aseguran que cada país tiene la potestad de proteger a su población.

“El Mercosur no impide que las autoridades sanitarias agreguen una etiqueta si se considera necesaria. Por ejemplo, Brasil tiene etiqueta para la lactosa, Uruguay no. Tiene etiqueta para alérgenos, nosotros no lo tenemos”, detalló Bove.