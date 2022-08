El plan “FA Te Escucha" llegó a Montevideo: "Estamos buscando los errores que cometimos”, dijo Pereira

"Si estuvimos lejos de la gente es un pecado que la izquierda no puede cometer. Eso no es perder una elección, es perder el alma", agregó el presidente del FA.

Este miércoles en la noche, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, encabezaron el lanzamiento en Montevideo del plan “Frente Amplio Te Escucha”, una iniciativa que recorre el país para dialogar con los militantes, pero también con organizaciones de todos los ámbitos.

“Montevideo es el undécimo departamento que el FA Te Escucha visita. Hay 18 grupos de senadores, diputados, intendentes, dirigentes del Frente Amplio que, de alguna manera, van a iniciar ese camino que el Frente Amplio ya hizo en 10 departamentos, que es intentar comprender una radiografía fina de qué está pasando en cada lugar, cuáles son los principales desafíos y cuáles fueron los principales errores del Frente Amplio para enmendar aquello en lo que fallamos, pero también para atender cuáles fueron nuestros aciertos y profundizarlos”, dijo Pereira.

En ese sentido, además, dijo que “es una forma de hacer política con la gente y también un método de trabajo que va a permitir profundizar el programa, territorializar la política, ir en la dirección de construir 100 comités de base en el país y llegar a los 500”. “Uno de los intereses también es preparar la organización política para volver a gobernar el Uruguay en 2024. Tenemos que tener una organización vigorosa, llena de ideas, pero que escuche a la sociedad uruguaya independientemente de donde provenga la organización”, agregó.

Pereira indicó que este plan va a continuar hasta diciembre de 2023. “Cuando termine esta actividad, el Frente Amplio va a haber visitado en cuatro oportunidades cada departamento. En diciembre de 2023, cuando haya un congreso de programa, al mismo tiempo va a haber una radiografía de los últimos dos años”, indicó.

Consultado sobre qué impresiones han recibido en los primeros encuentro en todo el país, Pereira dijo que “la gente entiende que el Frente Amplio tuvo lejanía”. “Este tiempo que estamos dedicando a reunirnos con organizaciones es algo que no hicimos mientras estuvimos en el ejercicio del gobierno, y esto es independiente de que se haya hecho o no, es la percepción que tienen los vecinos del país. Luego, algunos errores de gestión. Muchos dicen que no entienden por qué se perdió el gobierno, incluso mucha gente que no votó al Frente Amplio. Estamos buscando los errores que cometimos: los de gestión, los de procedimiento, los de cercanía, lo que no costó el alejamiento de los comités de base del Frente Amplio. Partimos también de la base de que cometimos muchos aciertos, y que nos dejamos colocar relatos que son absolutamente falsos”, afirmó Pereira.

“Somos conscientes de que volver es volver para volver a transformar. La gente nos tiene que ver como lo que fuimos: el gobierno que más transformó en los últimos setenta años. Si estuvimos lejos de la gente es un pecado que la izquierda no puede cometer. Eso no es perder una elección, es perder el alma. La izquierda puede perder una elección, no puede perder el alma”, agregó.

Por su parte, intendenta Cosse dijo que “como frenteamplista es un orgullo que el Frente Amplio esté desarrollando esta actividad en todo el Uruguay y en particular en Montevideo”.

“Una visión estática de la realidad y la política nos podría llevar a pensar solo en los aspectos negativos de un error. Sin embargo, todos aquellos que se dedican al conocimiento, a la construcción, a lo mejor de la construcción de la humanidad, entiende que el error es fuente de conocimiento. El error es un motor para seguir andando, para andar mejor, para corregir y para innovar”, dijo Cosse, y agregó: “Esta acción del Frente Amplio Te Escucha es autocrítica en movimiento”.

En ese sentido, dijo que “no es una acción de autocrítica que se inmoviliza; al revés, es un proceso de conocimiento que busca recorrer la realidad en todos sus rincones, sin prejuzgar nada, con apertura y amplitud en la escucha”. “Esto nos va a permitir construir y construir con la gente”, agregó.