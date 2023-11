"El presidente tiene que venir (de EE.UU.) con el cuchillo afilado", dijo el diputado Zubía, y afirmó que debería haber más renuncias en el gobierno

“El tema es grave. No es un tema institucional, es un tema político", señaló Zubía sobre la renuncia de Bustillo y sus implicancias.

El diputado colorado Gustavo Zubía consideró que el presidente Luis Lacalle Pou debería volver a Uruguay de su viaje a Estados Unidos “con el cuchillo afilado”, en alusión a exigir la renuncia de otros jerarcas del gobierno por las derivaciones del escándalo del excanciller Francisco Bustillo.

Esta semana, Bustillo renunció a la Cancillería luego de que se conociera su actuación irregular en torno al caso de la entrega del pasaporte a Marset y su voluntad de entorpecer a la Justicia. Grabaciones de llamadas, declaraciones en Fiscalía y cartas de renuncia han estado sobre la mesa en las últimas horas. Mientras tanto, el presidente se encuentra hasta este sábado en Estados Unidos, donde participa de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP) convocada por su par estadounidense, Joe Biden.

Tanto desde la coalición de gobierno como desde la oposición esperan que la llegada de Lacalle Pou implique un parte aguas en todo lo sucedido en las últimas horas. Entre varias opciones, se maneja la posibilidad de que el presidente convoque a un Consejo de Ministros urgente para analizar lo sucedido y tomar medidas, que podrían incluir salidas de ministros y viceministros.

“El tema es grave. No es un tema institucional, es un tema político. Hay gravedad por los actores involucrados y por las aparentes contradicciones de autoridades de la República”, afirmó este viernes Zubía en entrevista con el programa Desayunos Informales.

Consultado sobre si debería haber más renuncias, Zubía respondió que “sí”. Varios actores reclaman o entienden que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, deberían dar un paso al costado.

“El presidente tiene que venir con el cuchillo afilado”, afirmó Zubía, y agregó: “Como me lo afila a mí, que no me da entrevistas, que contradice mis dichos en materia de seguridad. Creo que el presidente tiene que venir con el cuchillo afilado”.