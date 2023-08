El proceso de compra de patrullas fue "transparente" y la opinión del contralmirante que renunció no fue respaldada por nadie, dijo García

"Habría que explicar mucho que ante propuestas similares se eligiera una más cara. Si nos están ofreciendo lo mismo, para defender los recursos públicos elegimos la inversión más económica con el mejor resultado”, afirmó el ministro

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, defendió la compra que hizo el Estado uruguayo de dos patrullas oceánicas (OPV) al astillero gallego Cardama, una adquisición que en las últimas horas ha generado polémica.

Esa polémica se centra en dos aspectos. Por un lado, el contralmirante Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, pidió este lunes su paso a retiro: él analizó las diversas ofertas que existían en torno a la compra de las dos patrullas oceánicas y elaboró una lista de los cinco astilleros estudiados, en la que colocó a Cardama en el último lugar.

Por otra parte, la empresa estatal china Shipbuilding Trade (CSTC) -que ofertó en el llamado y no fue seleccionada- le envió una carta a la Comisión de Defensa del Senado uruguayo en la que cuestiona la compra que hizo el Estado uruguayo y cómo se dio todo el proceso.

Consultado en la tarde del martes al respecto de ambos episodios, García insistió varias veces en recordar el “tema de fondo”. “Hace 15 años, desde el 2008, que los sucesivos gobiernos intentaron comprar los buques que son indispensables para la Armada, porque nos están robando los recursos naturales, porque no podemos ejercer la soberanía, porque tenemos una Armada con una situación límite en materia de buques”, dijo, y agregó: “¿Por qué estando todo el sistema político de acuerdo no se pudo concretar? Creo que hubo algo más poderoso que la unidad de todo el sistema político, que fueron intereses económicos. Hubo intereses económicos de empresas que quieren vender sus productos, y son legítimos. Pero no tienen por qué ser los intereses nacionales esos intereses particulares. Mientras tanto, Uruguay está regalado en el mar”.

Con esto, García defendió que hoy Uruguay “tomó una decisión” y que ahora el proceso de compra “está a estudio del Tribunal de Cuentas”.

En ese sentido, apuntó que, a su juicio, en el proceso de adquisición “estuvieron todas las garantías” y que hubo “transparencia absoluta”. “Nosotros propusimos una comisión de seguimiento, donde estuviera representada también la oposición”, agregó.

Consultado específicamente por la renuncia del jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, el ministro de Defensa consideró que la opinión que había esgrimido Musso sobre el tema de las patrullas fue a título personal y que, además, no recibió el respaldo de ninguno de sus pares -son en total siete contralmirantes-.

“Los contralmirantes se forman todos en el mismo lugar, tienen los mismos conocimientos. El jefe del Estado Mayor es un cargo rotativo, rotan cada dos años. El informe del jefe del Estado Mayor solo lo respaldó él, no hubo ningún otro contralmirante que lo respaldara esa opinión”, dijo.

Además, García afirma que “las Fuerzas Armadas se expresan por su comandante, y el mando superior es el presidente con el ministro de Defensa, que conocen la opinión de la Armada por su comandante, no andan haciendo compulsas de a uno porque no correspondería”. “Son siete contralmirantes, y la opinión de Musso no tuvo el respaldo de ningún otro. Es una opinión personal, legítima, pero personal y que no tuvo respaldo”, agregó.

“El almirante es el que recomienda al Ministerio de Defensa por calidad técnica, por condiciones de entrega y de plazo, y por tener todos los elementos que la Armada, no una persona, cree necesario que tenga la propuesta, que nosotros refrendamos. La Armada como fuerza nos eleva un informe técnico donde dice que habiendo sido estudiadas las propuestas, una tiene todas las condiciones técnicas necesarias; y ante circunstancias de barcos que son similares, este tiene la oferta más en cuenta, más barata. Habría que explicar mucho que ante propuestas similares se eligiera una más cara. Si nos están ofreciendo lo mismo, para defender los recursos públicos elegimos la inversión más económica con el mejor resultado”, afirmó el ministro en rueda de prensa.