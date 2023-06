El próximo lunes los comercios ya venderán el agua más barata tras quita de impuestos, estima Asociación de Supermercados

La gremial, además, cree que no habrá problemas de stock y que la baja del precio se notará en las góndolas.

La Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) estimó que el próximo lunes los comercios ya estarán vendiendo el agua más barata luego de la quita de impuestos que decidió el gobierno y que fue aprobada por el Parlamento. "Calculo que el lunes estaremos recibiendo lista de precio nueva sin los impuestos", afirmó a Telemundo el gerente general de la gremial, Daniel Menéndez.

La venta de agua bajó respecto de hace unas semanas pero sigue siendo más alta de lo normal. "Un poco más del doble. Los proveedores de a poquito se van acomodando a la nueva demanda, hay más producción. Quizás como se dijo hace poco lo que están faltando son envases de algún tipo, el bidón de seis (litros) más que nada pero básicamente no ha faltado agua", dijo.

Y aunque se habilitó la importación, las marcas disponibles siguen siendo las mismas. "Por lo menos en las grandes superficies siguen siendo los mismos proveedores. Hasta ahora no creo que haya ingresado agua importada, no la he visto y del interior tampoco", sostuvo Menéndez.

Los supermercados estiman que se puede garantizar que habrá stock de agua embotellada. "Yo no fabrico agua ni importo agua, yo compro agua. Por lo que se ha hablado con los proveedores naturales, hay flujo. Lo que pasará mañana no sé, creo que no va a haber problema de abastecimiento de agua", adelantó.

Los comerciantes creen que la exoneración del IVA y del Impuesto Específico Interno (IMESI) efectivamente se notarán en los precios. "Uruguay es libre; el comercio es libre. En Montevideo y el área metropolitana debe haber, sino miles cientos de lugares donde un uno pueda comprar agua. Si usted va a un local y ve que el precio se mantiene, 200 metros a la redonda va a encontrar un lugar donde conseguir agua al precio correspondiente", consideró Menéndez.

Además, estiman que no habrá un aumento explosivo del consumo por la baja de precios, pero es posible que algunos locales sigan limitando la venta de litros por persona para garantizar que haya para todos.