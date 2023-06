"El tiempo va a ir dando a conocer la trama que hay detrás de todo esto", dijo Penadés tras audiencia

"La Fiscalía habla de riesgo, pero no demuestra ni dice cuáles son", remarcó.

La jueza Marcela Vargas rechazó este jueves que se levantara la reserva sobre las identidades de las víctimas que denunciaron al senador del Partido Nacional Gustavo Penadés por explotación sexual de menores.

Ante esto, Penadés reiteró nuevamente su "absoluta inocencia" y aseguró que tiene la "conciencia tranquila".

"Por ahora no faltan garantías, la jueza reconoció que con la decisión de que esté apagada la cámara y la voz se distorsione se vulneran derechos de mi defensa", manifestó a la salida del juzgado.

El senador reiteró que al día de hoy no conoce a los que lo denunciaron. "En el expediente no figura ningún tipo de comprobación de que existiera algún tipo de peligro para las víctimas", agregó.

Penadés aseguró que confía en la Justicia y en la jueza. "Entiendo que el tiempo va a ir dando a conocer la trama que hay detrás de todo esto. La Fiscalía habla de riesgo, pero no demuestra ni dice cuáles son", remarcó.

Por último, expresó que está "tan tranquilo como el primer día" e insistió en su inocencia. "No hay 11 personas que me acusan, hay 11 testimonios", concluyó.

Lo que se dice es "falso y lo voy a demostrar.

Por su parte, el profesor de historia Sebastián Mauvezín -acusado de ser el nexo entre el legislador y los adolescentes- dijo que confía en la Justicia y aseguró que todo lo que se dice es "falso y lo voy a demostrar.

"Los chats son falsos, nunca tuve Instagram, se me está haciendo un daño personal y familiar que no tiene límites. He perdido mi trabajo por esta cuestión", expresó.

Mauvezín señaló que la única red que tenía era Facebook y la "suspendió". "Me siento totalmente desprotegido como ciudadano, este tipo de acusaciones generan en la sociedad un escarnio total y absoluto", afirmó.

"Mi vida social se ha arruinado por esta situación, por una acusación injusta", concluyó.