"El Uruguay que queremos es otro": Orsi, Cosse y Lima encabezaron acto en Progreso con críticas al gobierno y celebración de la "unidad" en el FA

El Frente Amplio realizó este sábado en Progreso un acto conjunto de sus tres precandidatos en la recta final de cara a las elecciones internas del 30 de junio. Allí, los encargados de la oratoria fueron los protagonistas de la carrera frenteamplista: Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima.

En su discurso, Orsi afirmó que los frenteamplistas tienen por delante “pocos meses para dar vuelta esta realidad del país”: “Si faltaban más datos, nos enteramos que el ausentismo escolar tocó niveles que jamás se habían visto”, afirmó en relación a los datos dados a conocer en las últimas horas por la autoridad educativa.

Con este, Orsi describió lo que entiende como “el país que deja” el actual gobierno. “El país que nos dejan es un país con más de 520.000 personas cobrando menos de $25.000, donde la jubilación mínima hace años que no sube, donde los salarios mínimos se han estancado, donde la desigualdad se acrecienta, donde desde las cúpulas del Estado no se trabaja ni se atiende la corrupción, donde crece el narcotráfico, donde el Estado se ha retirado del territorio, un país más inseguro y que no tiene luz en el horizonte. El Uruguay que queremos es otro, por supuesto”, afirmó.

“Tenemos propuestas, experiencia de gestión y sentido de responsabilidad y de la ética a la hora de asumir responsabilidades”, agregó.

En el cierre de su oratoria, utilizó las recordadas palabras del expresidente Tabaré Vázquez para celebrar su triunfo electoral de 2004: “Por allá por octubre, van a empezar a sonar unas guitarras. Y como decía Tabaré, pero tomando lo Pepe Guerra: cuando empiece a amanecer, y a aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte… ahí podremos decir ‘festejen, compañeros; festejen, compañeras, festejen’”.

Por su parte, Cosse apuntó que actualmente “se requiere más que nunca política con p mayúscula y no politiquería”: “Está en jaque la participación como sostén de la democracia en estos tiempos. Porque sacan a los docentes de los ámbitos de participación, reprimen trabajadores que están expresándose enfrente al Ministerio de Trabajo, amedrentan estudiantes: atentan contra la participación”.

Con esto, la precandidata frenteamplista consideró que “Uruguay tiene dos caminos posibles: un camino progresista y un camino de retroceso, el conservador”. “El camino progresista termina en que en marzo hay un gobierno del Frente Amplio otra vez en Uruguay. El otro, el conservador, es que volvamos a tener un gobierno liderado por el Herrerismo y sus socios. Esto lo tenemos que entender todos los uruguayos”, dijo.

Además, acusó al actual gobierno de haber sido “duro con los débiles y suaves con los poderosos”.

Finalmente, celebró lo que remarcó como una “fuerte unidad” de su partido y deslizó una propuesta: “Es muy importante la unidad. Y tenemos que avanzar más. ¿Por qué los puestos que tienen listas de un precandidato no tienen también listas de otro precandidato del Frente Amplio? Así damos un gesto fuerte y contundente de unidad en acción”.

“Nunca una mujer ha llegado a la Presidencia de la República, pero somos los progresistas los que podemos cambiar eso”, afirmó.