En el Pit-Cnt hay consenso para realizar paro general "contra el hambre y la desigualdad" en junio

El secretario general de la central sindical dijo que "lo más probable" es que se apruebe.

Marcelo Abdala, secretario general del Pit-Cnt, dijo que "lo más probable" es que la mesa representativa apruebe un paro general de 24 horas a realizarse durante la semana del 10 al 17 de junio.

El paro es propuesto "Contra el hambre y la desigualdad, por salario", explicó Abdala, y agregó que la situación es considerada por la central sindical como "sumamente negativa".

"El Poder Ejecutivo viene fracasando en disminuir movilidad. Habían hablado de blindar abril, cosa que nosotros tenemos la opinión de que eso no pasó porque no se aceptó la propuesta del Pit-Cnt de ir a un dialogo social por la vida, y no se aceptó esa propuesta porque no quieren solventar la vida de los sectores más vulnerables", señaló Abdala a Telemundo.

"Hay desempleo, hay rebaja salarial, hay hambre y hay desigualdad, porque el 1 % más rico de la sociedad uruguaya tiene los mismos ingresos que la mitad de la población, y hay gente que se la está llevando bastante y no aporta a las soluciones colectivas", agregó el secretario general de la central sindical.

Abdala señaló además que el paro, para el cual considera que habrá vocación de consenso en la mesa representativa del Pit-Cnt, "también tiene mucho que ver con la rendición de cuentas, con la negociación colectiva para los trabajadores públicos y privados, con el afán de recuperar salario y defender el trabajo".

Estas declaraciones las hizo este jueves cuando, en nombre de la central, entregó una carta en la embajada de Colombia para expresar "preocupación por los mecanismos de represión violenta que se están desarrollando contra las movilizaciones populares en Colombia" y por "el clima permanentemente hostil con los militantes sociales y sindicales".

Consultado por la situación de la árbitra Claudia Umpiérrez, que fue sancionada por la Asociación Uruguaya de Fútbol por declaraciones hechas en el programa Polideportivo, dijo que el Pit-Cnt se está "haciendo de la información" y que el departamento de género y equidad está "trabajando en el asunto". "Cuando todos tengamos los elementos es probable que la central se exprese", sentenció.