"En la interna pasada las encuestas daban más de 60% a Sanguinetti y ganó Talvi", dijo Silva sobre medición que muestra ventaja de Ojeda

"Yo no tengo duda: el mejor proyecto, el que tiene propuestas, el que ha demostrado que donde estamos las cosas suceden, es el equipo que tengo el honor de encabezar", dijo el precandidato colorado.

El precandidato del Partido Colorado Robert Silva le restó relevancia a las encuestas que marcan una ventaja de Andrés Ojeda dentro de la interna de cara a la elección del 30 de junio. La última medición de Cifra, presentada la semana pasada, muestra a Ojeda con 49% de adhesiones, seguido del 23% de Silva.

"Las encuestas las veo como un instrumento a partir del cual hay que trabajar. Nunca hice caudal de las encuestas ni voy a hacer ahora. Entre otras cosas, las encuestas en la interna pasada en mayo (de 2019) le daban más del 60% a (Julio María) Sanguinetti y a 24% a (Ernesto) Talvi, y ganó Talvi por varias cabezas de ventaja. Lo que hay que hacer es trabajar firme para presentar el mejor proyecto y que la gente nos vote en la interna. Yo no tengo duda: el mejor proyecto, el que tiene propuestas y equipo, el que ha demostrado que donde estamos las cosas suceden, es el equipo que tengo el honor de encabezar", dijo el expresidente del Codicen en rueda de prensa este domingo.

Talvi ganó la interna con 53% contra 32% del expresidente. Todas las consultoras pronosticaban una victoria de Sanguinetti y, una de ellas, Equipos Consultores, mostraba una ventaja en mayo de 64% a 24%.

Silva aseguró que le "encanta" como se presenta la interna del partido, la que cuenta con más precandidaturas. "Me encanta esta interna. Me encanta este Partido Colorado. Al partido que le fue mal es el de las unanimidades. Me encanta este partido con varias precandidaturas, recorremos el país, hay actos de uno, de otro. Este es el Partido Colorado que quiero, por el cual voy a seguir trabajando. Convencido que voy a ganar la elección interna", expresó.

Sobre una posible alianza de candidatos ante los números de las encuestas, Silva dijo que es una "fantasía". "Dejen la cacerías de brujas, no hay nada contra nadie. El que gana, gana y punto. Y luego vamos a trabajar todos unidos desde el 1º de julio", cerró.