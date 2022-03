En una lista de siete puntos, Manini argumentó por qué él y su familia no son colonos, como sostiene inspección del INC

El documento, divulgado primero por Búsqueda, sostiene que el senador, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el padre de la secretaria de Estado, Roque Moreira, son colonos propietarios. Fue realizado a pedido del director frenteamplista y expresidente del INC, Andrés Berterreche.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, publicó una lista de siete puntos para retrucar la "información errónea" que según él se desprende de la inspección del Instituto Nacional de Colonización (INC).

El documento, divulgado primero por Búsqueda, sostiene que el senador, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el padre de la secretaria de Estado, Roque Moreira, son colonos propietarios. Fue realizado a pedido del director frenteamplista y expresidente del INC, Andrés Berterreche, y sostiene que el grupo familiar explota 4.350 hectáreas de campo en Artigas. Según la inspección de Colonización, 2.856 hectáreas están afectadas a la Ley 11.029, que creó el INC. El presidente del organismo, Julio Cardozo, declaró a El País que se pidió un informe a la asesoría jurídica y que aún no se puede concluir nada.

En la lista publicada este domingo en Twitter, Manini Ríos niega que su esposa, su yerno y él sean colonos. Según explicó, el campo al que se refiere el informe, padrón 511 del departamento de Artigas, fue adquirido en 1970.

"A los pocos meses de adquirido, de acuerdo a informes técnicos de la institución se estableció que el campo de referencia no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado", señaló.

De acuerdo a una resolución citada por Manini Ríos (N 41° de 1971), "el área inundable, la superficie ocupada por los montes, las dificultades del drenaje" del predio imposibilitaban su explotación, que sería "antieconómica" para el INC.

Por este motivo, el INC enajenó el campo y llamó a una licitación. Moreira Salgado fue uno de los interesados, según el senador, que explicó que se le adjudicó el predio y una extensión de 1.300 hectáreas más. El compromiso de compra-venta se realizó el 5 de julio de 1971.

El 29 de julio de 1975 se firmó un nuevo compromiso, que para el líder de Cabildo Abierto "no deja ninguna duda" sobre la inexistencia de un vínculo entre el INC y Moreira Salgado.

El 2 de diciembre de 1981, en tanto, la institución transfirió al comprador el inmueble que había acordado en el compromiso de compra-venta y el "pleno dominio" de la propiedad.

"Desde la compra del campo a la fecha, es decir por más de medio siglo, en que incluso el actual director que manda hacer el informe ejerció la Presidencia durante varios años, el INC no realizó reclamación alguna contra el señor Roque Moreira, ni por la ocupación, ni por la residencia, ni por la explotación, ni por la disposición del inmueble", señaló Manini Ríos en el documento.