Cumbre del Mercosur: tras reparos de Fernández al TLC, Lacalle respondió: "La mejor manera de proteger a mi pueblo es abriéndome al mundo"

Este jueves desde el mediodía se realiza la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción (Paraguay) con la presencia del mandatario argentino Alberto Fernández, el paraguayo Mario Abdo Benítez y el uruguayo Luis Lacalle Pou. Tras idas y venidas, finalmente el brasileño Jair Bolsonaro no asistió al encuentro. El telón de fondo de la instancia es el anuncio del Ejecutivo uruguayo sobre la culminación del estudio de factibilidad con China y el avance en las negociaciones para sellar el tratado de libre comercio (TLC).

La reunión de jefes de Estado es la primera presencial tras dos años de virtualidad debido a la pandemia de Covid-19 y al final del encuentro Paraguay traspasará la presidencia de turno del organismo a Uruguay.

Tras la bienvenida del dueño de casa, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, el canciller guaraní repasó qué ha hecho el bloque en el último semestre. Abdo, a su turno, destacó el acuerdo que alcanzó el Mercosur con Singapur, anunciado ayer. "Este es el camino que Paraguay cree debe seguirse para la internacionalización del bloque", comentó. Hay que evaluar la "afectación" de cada uno de los miembros si los países negocian acuerdos de manera individual, agregó el paraguayo.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, comentó que este es "un tiempo singularmente difícil en el mundo", marcados por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Mencionó luego la "herencia" que recibió su gobierno, a lo que se sumó más tarde el coronavirus y el conflicto bélico en Europa.

El jefe de Estado argentino dijo que además de la paz se debe buscar "un continente más justo". Un "continente que interactúe con otra inteligencia", añadió, y dijo que el mundo que se viene es "de las regiones, no de los países".

Fernández dijo que hay "dos grandes preocupaciones" en el mundo: de dónde se sacarán alimentos y energía. Esto, comentó, genera una "oportunidad única" para el Mercosur, pero ello dependerá de que sus miembros se pongan de acuerdo.

"Estamos en un continente que tiene lo que el mundo quiere para el mañana, y si no nos damos cuenta que tenemos que estar más unidos que nunca vamos a cometer el peor de los errores", planteó.

El mandatario planteó "eliminar las asimetrías" que existen a la interna del bloque regional trabajando los miembros del Mercosur en conjunto. "Que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, de que 'yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí', porque todo eso es de corto aliento", dijo. "No me niego en nada a analizar lo que mi querido Luis Lacalle llama flexibilización", agregó señalando al presidente uruguayo.

"¿Por qué no lo analizamos juntos?", dijo sobre un eventual acuerdo con China.

El presidente de Argentina pidió a sus pares de la región "mancomunar esfuerzos" para que la guerra "sea lo menos dolorosa posible".

Luego de Fernández llegó el turno de Jair Bolsonaro, que participó de manera remota, dado que no viajó a Asunción. El mandatario brasileño dijo en un breve discurso que los flujos de comercio e inversión se deben incrementar en la región y el Caribe. En paralelo, hay que negociar con socios más lejanos, añadió.

Lacalle Pou fue el último jefe de Estado en hablar en la cumbre, e inició señalando la importancia de este encuentro presencial, algo que, dijo, facilita el entendimiento entre los socios. "Venimos siempre con una actitud positiva y constructiva, y por eso es importante sincerarnos", afirmó. "La vida está hecha de resolución de tensiones", sumó.

Lacalle Pou celebró el acuerdo con Singapur, pero manifestó su preocupación por el poco avance en las negociaciones del bloque con la Unión Europea.

"La espalda es mucho más ancha con el Mercosur, por supuesto, por los atractivos que aquí se manifestaban en este mundo tan incierto que necesita alimentos y energía", dijo Lacalle Pou, quien recordó las negociaciones de Uruguay con China. "Lo vamos a empezar en breve", dijo sobre este eventual acuerdo. "Lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur, es ir todos juntos. Los invitaremos a sumarse, pero si no el Uruguay va a avanzar", aseveró.

Esto no "quiebra" al Mercosur, dijo el presidente uruguayo. "Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso", afirmó.

Lacalle Pou se refirió al discurso de Fernández y a su concepto de "protección". "No me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos (...) la mejor manera de proteger a mi pueblo es abriéndome al mundo", finalizó Lacalle Pou.

"Inmovilismo"

El tema del TLC que Uruguay busca alcanzar con China ya estuvo arriba de la mesa este miércoles en el encuentro de cancilleres y el uruguayo Francisco Bustillo defendió la posición del país: "Lo único que no nos podemos permitir es el inmovilismo. En ese sentido, tenemos la decisión tomada de que deseamos y auguramos que sea con nuestros socios naturales, pero si no fuera así, nosotros vamos a seguir avanzando porque nuestros pueblos nos lo demandan, necesitamos darles mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de inversión y, en definitiva, mayor bienestar a nuestros ciudadanos”.

El argentino Santiago Cafiero respondió apuntando contra el concepto de "modernizar el bloque" que ha reiterado el gobierno uruguayo: "Algunos usan el término modernizar, para la Argentina modernizar no implica disgregar al bloque y la toma de decisiones unilaterales sino asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de integración, para nosotros modernizar es trabajar con nuevas herramientas dentro y no fuera del proceso de integración", planteó el canciller.