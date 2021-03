Entre el 30 y el 40 % de los funcionarios de residenciales y el 10 % de sus residentes no se vacunarán contra el coronavirus

El presidente de la asociación que reúne a gran parte de los establecimientos de larga estadía dijo que se les da la información necesaria, pero que no se puede obligar ni tomar acciones contra no quieren vacunarse.

Los residenciales enviaron días pasados al Ministerio de Salud Pública el listado de residentes y funcionarios que estaban dispuestos a ser vacunados. A los establecimientos de larga estadía llegan las dosis justas para quienes ya habían manifestado la voluntad de vacunarse.

"Hay residentes que han decidido no vacunarse, alrededor del 10 % no se van a vacunar. Dentro de ese 10 % también entran aquellos que no pueden vacunarse, y hay un 30 o 40 % de funcionarios que tampoco se van a vacunar", dijo Juan Sparkov.

La Asociación Aderama reúne a 180 establecimientos de todo el país donde hay 4.500 plazas y trabajan unos 1.800 funcionarios y técnicos. Desde la Asociación se buscó estimular la vacunación de la mayor cantidad de residentes y trabajadores.

"Les brindamos más información, se les da todo para que decidan. Pero como no hay obligatoriedad para la vacunación no se les puede obligar tampoco, no se pueden tomar medidas en contra tampoco. Y bueno, siguen las medidas de protección personal. El hecho de que estén las vacunas en nuestros centros no quiere decir que nos vamos a sacar los tapabocas, o las máscaras o las sobretúnicas", agregó Sparkov.