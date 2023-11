Pasaporte de Marset: "Fui la única política de este gobierno que renunció por haberme negado a cometer un delito", dijo exvicecanciller Ache

"No apuré nada ni para Alejandro Balbi ni para Marset. Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería que se trataba de alguien peligroso cuando el subsecretario de Interior (Guillermo) Maciel me lo comunicó a mí", añadió.

La exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache declaró en Fiscalía este miércoles por el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubái y dijo fue "la única política" del gobierno que renunció por este tema.

"Vine a colaborar con la investigación para que se conozca toda la verdad. Hay una investigación en curso. Ahora que ya declaré, dejo en claro que fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto ni algo ilegal, todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito", manifestó Ache en rueda de prensa.

La exsubsecretaria de Cancillería habló tras declarar por pasaporte a Marset.

"Esa dirección depende de (Francisco) Bustillo y lo que me doy cuenta después es que todos ya sabían de quién se trataba mucho antes que yo", apuntó.

Ache renunció a su cargo el pasado 19 de diciembre por la polémica que se generó por el otorgamiento del pasaporte a Marset, señalado como líder de una organización dedicada al narcotráfico.

La exvicecanciller señaló este miércoles que asumió "un costo político y personal enorme" no defendiéndose públicamente, pero entiende que cuando hay una investigación en la Justica "eso es lo que corresponde".

"Hubo quienes aprovecharon ese silencio para instalar en la opinión pública un relato totalmente falso de los hechos. Me estoy refiriendo especialmente a los que sabiendo cómo habían sido las cosas y mí accionar me culpabilizaron en la opinión pública midiéndome la ética. Termino renunciando por hacer lo correcto, pero para mí la dignidad está por arriba de cualquier cargo", subrayó.