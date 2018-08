Javier Miranda sobre los medios: “Yo defiendo la libertad de prensa, pero a los lectores nos corresponde ejercer la crítica a la información que recibimos”

El presidente del Frente Amplio hizo un cuestionamiento frontal el viernes pasado a diarios y semanarios por sus enfoques sobre temas políticos y sociales.

¿El FA enfrenta el año próximo la elección más difícil de los últimos 15 años? “Puede ser”, responde el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. “Pero todas las elecciones son difíciles. Se trata de persuadir, de convencer a la población de que el proyecto, el programa de país que uno presenta es el mejor para el desarrollo del país. Y es un desafío importantísimo”.

La última encuesta de Cifra, realizada a fines de julio, muestra que a esta altura de la campaña hace 5 años, al FA le faltaban solo 7 puntos para llegar a mayoría propia. Hoy le faltan 23 puntos. “Pasaron cinco años donde la realidad económica del país y del contexto del país cambió sustancialmente y eso explica esos números en buena medida”, reflexiona Miranda. “La aspiración del Frente Amplio es mejorar estas cifras”.

“Este período de gobierno ha sido muy duro para el FA”, decía Mariana Pomiés, directora de Cifra. “Cambió la situación económica”, insiste Miranda. “Es un hecho que la situación económica que tuvimos de despegue económico importante por la valorización de las commodities y por un comercio internacional muy bien desarrollado, cambió sustancialmente. Cambió Brasil, cambió Argentina, la realidad y el contexto han cambiado mucho”. No obstante, señala que “no se entró en recesión y se siguió creciendo”.

El sábado pasado, Miranda encabezó una reunión del secretariado ampliado del FA donde, aparentemente, empezaron a prepararse para los debates que vienen. Por ejemplo, según dijeron participantes de ese encuentro, uno de los temas fue cómo tomar la iniciativa y no jugar respondiendo a ataques o denuncias de la oposición, cuáles son las diferencias internas que necesitan un discurso común, cómo “blindar” al Gobierno en la última etapa del periodo.

“Yo creo que ya estamos en campaña, claramente, donde la estrategia de las oposiciones ha sido, básicamente, golpear al Frente Amplio”, sostiene. “Eso nos coloca inevitablemente en una posición de defensa”.

“Al Frente Amplio lo define una unidad programática, no ideológica”, asegura Miranda. “Eso exige buscar acuerdos y consensos”.

Javier Miranda afirma que las candidaturas se confirmarán en el Congreso del partido el 1º de diciembre, aunque estatutariamente 60 días antes, el Plenario Nacional debe habilitar los nombres.

El presidente del partido de gobierno afirma que es importante un cuarto gobierno del FA para “mantener los avances notables que hemos tenido” así como “enfatizar nuevas vertientes programáticas”.

Miranda sostiene que otro de los temas centrales para el próximo gobierno será el futuro del trabajo. “Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a conducir este cambio tecnológico”.

Los medios

Llamó la atención el cuestionamiento frontal que lanzó el viernes pasado a varios medios de comunicación, sobre todo a diarios y semanarios, por sus enfoques sobre temas políticos y sociales. “Yo hice una crítica frontal a un titular del diario El Observador que me parecía inadecuado”. El estudio, sobre el que trataba la nota, se titulaba: “Progreso multidimensional en Uruguay: dinámica del bienestar de las clases sociales en los últimos años” y el título de El Observador fue: “El 40 % de los hogares uruguayos está en riesgo de caer en la pobreza”.

“Eso oculta otra información, que es que ese 40 % es aquel que logró salir de la situación de pobreza en el período 2004-2017”, opina Miranda. “Yo entiendo que los medios tienen derecho a titular como quieran”, agrega.

“Yo ejerzo una crítica que me parece legítima. Los medios no están eximidos de la crítica. Yo defiendo la libertad de prensa, que no haya censura previa, pero no voy a defender que no se pueda hacer crítica a cómo se maneja la información”.

“Tampoco creo que la mala noticia solamente sea una buena idea, eso genera un estado de situación y de ánimo en la población que no es bueno, cuando necesitamos, además, una población cada vez más unida”.

“A los lectores nos corresponde ejercer la crítica a la información que recibimos”.