Luis Lacalle Pou: “UPM vino a desnudar la falta de acción sostenida del Gobierno”

El senador del Partido Nacional, y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou participó de una entrevista en Telemundo con Emiliano Cotelo.

La interna del Partido Nacional

El intendente nacionalista de Soriano Agustín Bascou fue acusado de cometer una conjunción de interés público con privado por haberle vendido a la Intendencia combustible desde estaciones de servicio de su propiedad. Respecto a esa instancia el senador Lacalle Pou dijo que, si Bascou estuviese en su sector, le hubiera pedido la renuncia. El entrevistado dijo no arrepentirse de sus afirmaciones sobre Bascou:

“Dije que, en su lugar, me apartaría del cargo y no me arrepiento”.