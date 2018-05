Richard Read: “Me gustaría que discutiéramos cómo nos preparamos para un cambio educativo para el mundo laboral”

Richard Read, dirigente de la Federación de Empleados de la Bebida (FOEB), participó de una entrevista con Telemundo a cargo de Emiliano Cotelo.

Read empezó a militar en el sindicato hace 36 años, participó del primer acto por el Día de los Trabajadores en 1983 y fue uno de los oradores. Políticamente se define como frenteamplista orejano. “Independiente”, agregó.

En términos sindicales está en el 5 de marzo, “una agrupación chica que marca distancia de los partidos políticos, del Gobierno y las patronales, que trata de mamar la historia de la CNT y el PIT”, según definió.

El 1º de mayo

Esta semana el dirigente cuestionó el acto del 1º de mayo dado que dijo que no le parecía que muchos trabajadores que se sintieran identificados con la oratoria.

Al respecto, Read dijo que le pareció que el acto estuvo dentro lo normal. No asistió y lo siguió por radio. El dirigente indicó que se habló del empleo, los asesinatos de trabajadores y los comienzos de los Consejos de Salarios. “Me hubiera gustado que tuvieran mayor desarrollo. Principalmente el tema empleo”, sostuvo el sindicalista, quien reconoció los esfuerzos del Instituto Cuesta Duarte y el Inefop pero no los considera suficientes.

Detalló su preocupación por el empleo:

“Tenemos que pensar cómo generamos y fortalecemos puestos de trabajo genuinos a partir de un diagnóstico de hacia dónde va Uruguay. Me gustaría que estuviéramos discutiendo cómo nos preparamos para un cambio educativo para ese mundo laboral que, si no lo hacemos, va a hacer estragos”.

Cambios técnicos

Señaló que el ajuste de la operativa laboral a los cambios tecnológicos “es uno de los temas que hay que abordar”. Sostuvo que ese tema debería abordarse en los Consejos de Salarios junto con la productividad.

El entrevistado consideró que “Uruguay de las chimeneas” es “una etapa superada” y que hay que pensar en otro tipo de trabajo. Ilustró su punto refiriéndose al uso de drones para hacer repartos.

Lucha de clases

El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina hizo un planteo para el Día de los Trabajadores: que no es momento de lucha de clases, sino de sinergia de clases. Al respecto, Read dijo:

“Creo que lo de la sinergia es un tema vidrioso. Hay que sumar muchas veces con el empleador para sostener una fuente de trabajo. Sindicato abierto, con fábrica cerrada no es negocio”.

Puntualizó que la pelea por salario capital-trabajo “es una lucha permanente”. “No me preocupa el término lucha de clases porque existe”, opinó. Sin embargo, hizo unas precisiones al respecto:

Read consideró que el hecho de que no se discuta productividad “en un país tan chiquito que el peso del mercado interno es ínfimo comparado con la región, tenemos que ganar con mejor calidad”.

Cultura laboral

En 2013, el dirigente de FOEB pidió mirar los sindicatos hacia adentro. Criticó el ausentismo laboral, que haya trabajadores que “hacen que van a laburar” y que sientan orgullo del conocimiento. “No quiero el atorrante, el vago, el lumpen; quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, sino el que más labura”, dijo en ese entonces. Read observó esta postura cinco años después:

El entrevistado consideró que una de las maneras de enfrentar esta problemática es denunciándola. Explicó que esto surge porque “la escala de valores se modificó” de manera que el estudio y el trabajo no son tan importantes como antes.

“Hay que hacer un diagnóstico real de qué sociedad tenemos. Hay un tema de falta de educación en lo familiar y después en lo curricular”, afirmó.

El sindicalista explicó por qué se involucró en el organismo educativo EdUy21:

“Tiene dos facetas que me atrajeron. Primero es el formato trasversal que me hace acordar a la Conapro y después la necesidad de un cambio de ADN, que este gobierno lo tenía en su programa y no se cumplió”..