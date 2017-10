Susana Muñiz: “algunos partidos políticos quieren destruir la reforma de la salud”

La presidente de ASSE habló en una entrevista sobre las investigaciones parlamentarias, los medios de comunicación, los conflictos de intereses y el respaldo político.

La presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz participó de una entrevista en Telemundo a cargo de Emiliano Cotelo.

ASSE es investigada en el Parlamento por presuntas irregularidades en su gestión. Muñiz asistió el lunes ante la comisión investigadora para responder preguntas de los legisladores.

Desde que comenzó la investigación, la jerarca estuvo hablando ante los medios con frecuencia. Ella explicó que “hay que darle explicaciones a la ciudadanía, que lo merece”.

El servicio de ASSE

Muñiz resaltó que las encuestas sobre la calidad de los servicios de ASSE “dan muy por encima” respecto a los servicios de salud privados. Calificó la calidad del servicio de ASSE a los usuarios: “le pondría un 8 o un 9”. Además no descartó que la empresa no tenga problemas por su “gran porte”. ASSE tiene 900 sucursales en el país, según indicó.

En cuanto a la gestión, Muñiz la calificó con un 7 y agrego que “se viene mejorando”.

Pese a las percepciones positivas de la presidente, se ha cuestionado la calidad de los servicios, a lo que ella adjudicó que “se debe a un circo”.

Los intereses

La presidente de ASSE dijo en más de una instancia que “hay intereses de por medio”. El jueves dijo al semanario Búsqueda que ASSE tocaba intereses que los atacan. “Miren cuáles son los medios que me atacan, los periodistas y políticos. Está clarísimo”, afirmó en ese entonces.

La entrevistada fundamentó su postura refiriéndose a un artículo del diario El Observador: “se señala que yo allané el camino de una contratación privada… cosa que no hice”. Y sostuvo que el diario luego cambió el título del artículo.

Muñiz afirmó que quienes están detrás de estos ataques conforman “un combo” de actores. “Deben estar dolidos porque ASSE tiene 500.000 afiliados por Fonasa”, dijo como explicación a la intervención de mutualistas privadas. Agregó que “algunos partidos políticos quieren destruir la reforma de la salud”.

La presidente de ASSE afirmó que “sin lugar a dudas” hay medios de comunicación, periodistas y políticos al servicio de intereses privados que atentan en su contra.

Consultada sobre las pruebas que respaldan sus alegaciones, Muñiz se refirió al artículo de El Observador y las actas parlamentarias de las declaraciones del lunes. Agregó que se expusieron documentos intencionalmente cortados.

El diputado nacionalista Martín Lema ha participado en la investigación por irregularidades en ASSE. Muñiz también sostuvo que el legislador responde a ciertos intereses:

“Responde al Partido Nacional y obviamente a alguien que está opuesto a la reforma a la Salud”.

El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio votó en favor de la comisión investigadora sobre ASSE. Muñiz dijo que el legislador “toca intereses con otras cosas. Puede ser que algunas cosas no las conozca y no las sepa”.

La entrevistada admitió que Rubio no está al servicio de otros pero destacó: “por lo menos no está al servicio de ASSE y no está queriendo ver que la reforma de la salud ha sido un avance”.

El Frente Amplio

El oficialismo también ha participado en la investigación de ASSE. Muñiz no considera que esa actitud sea una autocrítica, sino que “está muy bien que esté vigilando una de sus principales reformas. Está muy bien que nos controlen y que nos vigilen”.

La entrevistada se refirió a una serie de dificultades, a las cuales atribuyó “buena parte” a las normativas.

Consultada por las irregularidades como la contratación de ambulancias de empresas que pertenecen a miembros del directorio de ASSE, Muñiz dijo:

“Son cosas que existían antes de la reforma de la salud y ahora parece que nos olvidamos de todo lo que pasó antes. Es cierto, y eso fue auditado e investigado por ASSE. Se identificaron responsabilidades y hubo sanciones de ASSE. No precisamos de afuera estar siempre bajo la sospecha sino que la propia administración tiene sus mecanismos para encontrar estas situaciones y repararlas”.

Muñiz especificó que el Tribunal de Cuentas antes consideraba los establecimientos de ASSE como aislados, pero ahora los observa como parte de una totalidad, lo que ha llevado a mayores conflictos de interés.

Detalló que también el criterio aplica para funcionarios:

“El problema es el siguiente: prácticamente todos los trabajadores de la salud tienen dos trabajos, uno público y uno privado. Si no puedo contratar a una empresa porque dentro de sus empleados figura alguien que es empleado de ASSE, estamos en un problema grande porque puede implicar que el Sistema Nacional Integrado de Salud no puede funcionar”.

Ante este conflicto normativo, Muñiz expresó que se quiere legislar un cambio.

“Sin dudas hay aspectos que todavía faltan legislar”, sentenció.

La relación con el presidente Vázquez

La presidente de ASSE sostuvo que cuenta con el respaldo del presidente de la República.

“Cada vez que necesita hablar con nosotros así lo hace, llama por teléfono y yo a él. Tenemos una continua comunicación”, indicó.