"Era la única forma de demostrar mi aprecio": regresó el australiano que besó el suelo uruguayo tras ser evacuado del Greg Mortimer

“Fue un modo sencillo de decir ‘gracias’”. Esas fueron las palabras del australiano Jesz Fleming para resumir un gesto que emocionó al Uruguay y al mundo durante la etapa más dura de la pandemia: el hombre besó el suelo uruguayo antes de subirse a un avión que lo llevaría de regreso a Australia luego de llegar a Uruguay en el crucero Greg Mortimer y de ser atendido por Covid-19 en el Hospital Británico.

Se arrodilló, le dio beso a nuestra tierra y se fue. Ahora sí, todos a bordo del avión, a nuestros queridos amigos australianos y neozelandeses les decimos: muy buen viaje y hasta muy pronto. Safe travels! Hope to see you back soon!

🇺🇾 🤝 🇦🇺 🇳🇿 pic.twitter.com/A0wAXK4kgS

— Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) April 11, 2020