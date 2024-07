"Es cantado que queda desequilibrado": la respuesta de Orsi tras críticas de los candidatos de la coalición por decisión de bajarse de actividades

Delgado y Ojeda consideraron que la decisión del Frente Amplio no es buena para la gente.

Los candidatos Álvaro Delgado y Andrés Ojeda criticaron este jueves la decisión del comando del Frente Amplio (FA) de bajar a Yamandú Orsi de varias actividades en las que iba a participar. Aseguraron que esto no es bueno para la gente.

En una actividad de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) a la que no asistió Orsi, Delgado apuntó: "Me enteré hace un rato que aparentemente decidió no participar en una serie de eventos, este es uno". En este sentido, consideró que "es una lástima" y "un error".

"En definitiva, la perjudicada, en primer lugar, es la gente", lamentó . "La gente merece que en una campaña electoral los partidos y los candidatos que van a competir en octubre puedan exponer sus propuestas", agregó.

Delgado consideró que en el FA "no hay voluntad de dar la cara o no hay voluntad de que se conozcan las propuestas" o, en definitiva, "no hay propuestas".

Por su parte, Ojeda criticó que Orsi "va a ser Wally" porque "no lo va a encontrar nadie". En esta línea, expresó: "Hoy ya nos enteramos de que no va a compartir ningún evento con el resto de los candidatos".

"En un berrinche escolar sale a decir que parece que un candidato por partido no es justo", sentenció. Asimismo, criticó la decisión de que el comando de Orsi decidiera "esconder" al candidato.

"Cómo la gente va a elegir a quién quiere votar si el candidato no habla y cómo puede ser que sea mejor que no hable porque si habla pierde un voto", manifestó.

En tanto, en un evento de Buquebus en el participó la fórmula frenteamplista, Orsi se refirió al tema. "Si ellos ya definieron que van a ir en coalición, si ya definieron que el problema en Uruguay es tratar de que el Frente Amplio no llegue creo que es cantado que si son cuatro candidatos y uno del otro lado no tiene mucho sentido o por lo menos queda bastante desequilibrado", opinó.

"Estamos dispuestos a ir a dialogar con todas las empresas o con todas las cámaras que se interesen por nuestras propuestas, vamos a plantear lo que nos parece que está bien. Ahora en ese escenario me parece que no aporta mucho", aclaró.

"Creo que los partidos de la coalición tienen una segunda interna, después de que resuelvan la segunda interna, en pie de igualdad por supuesto", agregó. Más allá de esto, indicó que no son quién "para bajar a nadie" de las actividades y que ni se les ocurre hacer esto.