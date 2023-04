"Es innegociable, el director (del IAVA) no puede volver", dijo Bianchi y consideró que el conflicto en el liceo es "absolutamente político"

"En este momento los rehenes son los alumnos entre problemas de adultos de las autoridades y el sindicato", dijo la legisladora nacionalista.

“Para mí es innegociable, el director no puede volver”. Esa fue la reflexión de la senadora nacionalista Graciela Bianchi sobre el conflicto en el liceo IAVA.

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recibió a representantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), en el marco del conflicto que se desarrolla en el liceo IAVA tras la separación del cargo y pase a sumario del director del centro educativo. Tras la reunión, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, explicó que insistieron en el reclamo de que se revierta la medida que pesa sobre el director del IAVA.

El Codicen analizará este miércoles las medidas propuestas por el sindicato. Pero para la senadora Bianchi -exdirectora del liceo Bauzá- esa propuesta es “innegociable”.

“Este miércoles hay una comisión especial de Educación y Cultura para recibir al Codicen. Pero lo veo como algo muy difícil si no se cede en posiciones como la de restituir al director. El director no puede volver, está con un sumario y ahí tiene oportunidad de articular defensa como todo funcionario público. Como exdirectora sé muy bien que hay que cumplir con las órdenes cuando son legítimas. Firmar un acta de ocupación con los estudiantes es algo muy grave”, dijo Bianchi el martes en rueda de prensa.

En tanto, la legisladora consideró que también se debería buscar un “acercamiento con los estudiantes”, quienes consideró que “tienen un respaldo político de determinados partidos”. Así las cosas, Bianchi señaló que el conflicto en el IAVA es “absolutamente político”.

“Es más, identifiqué claramente al Partido Comunista y al Movimiento de Liberación Nacional. Yo lo sufrí en el noventa. Solo que ahora son menos estudiantes, mucho menos militancia de los sindicatos. Bastó ver la foto del otro día, en la movilización, donde estaban todos los dirigentes del Pit-Cnt y Fernando Pereira. Si eso no es politizar…”, dijo.

En esa línea, además, señaló que no quiere que “pasees lo mismo que pasó en la década del noventa”: “Primero, que no dejen a los chiquilines de rehenes, porque en este momento los rehenes son los alumnos entre problemas de adultos de las autoridades y el sindicato. Y segundo, que no se frustre, y no se va a frustrar, la reforma educativa, como se frustró en 1995”.