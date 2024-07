"Es lo que debe hacerse y no depende de la sugerencia de Delgado": FA critica al candidato blanco por decir que le pidió la renuncia a Caram

"Renunciar es lo que debe hacerse y no depende de la sugerencia de Álvaro Delgado ni de nadie en particular", escribió Charles Carrera.

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le pidió este lunes al intendente de Artigas, Pablo Caram, que renuncie a su cargo y desde el Frente Amplio criticaron que se lo solicite cuando entienden que renunciar "es lo que mandata la Constitución" y no algo que el jefe comunal debería hacer a solicitud de alguien.

"Renunciar no es una opción o una señal, es lo que mandata la Constitución de la República y el Código Penal, que prevén la suspensión de la ciudadanía, cargo u oficio público mientras dure la condena", escribió en redes sociales el senador Charles Carrera.

"Renunciar es lo que debe hacerse y no depende de la sugerencia de Álvaro Delgado ni de nadie en particular. En un estado de Derecho, rige la ley y no el deseo de los particulares. Parece que no lo entienden en el Partido Nacional", agregó.

Otro que se manifestó en su cuenta de X fue el diputado Gonzalo Civila: "'Solicitarle' a alguien que cumpla la ley y comentar su 'aceptación' como una noticia es volver a colocar en el terreno de lo subjetivo, de la voluntad personal y de los 'pactos de caballeros' los límites del ejercicio del poder".

Los textos tienen subtextos y más allá de las personas mencionadas, todo esto dice mucho.

"Delgado debería explicarle a Caram es que tiene la ciudadanía suspendida por haber sido procesado y, por lo tanto, no puede ser Intendente ni candidato. Artículo 82 del Código Penal y Constitución de la República", escribió por su parte el diputado Gustavo Olmos.

"Le solicité que renuncie a la Intendencia de Artigas y que no se presente a candidato a diputado", dijo Delgado en rueda de prensa, y agregó que Caram aceptó. Esto, dijo, ocurrirá en las próximas horas.

El intendente fue condenado la semana pasada por la Justicia por "el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar" tras una denuncia penal contra el gobierno departamental por horas extra irregulares.

El jerarca fue condenado a una pena de 14 meses de prisión que se sustituyeron por libertad a prueba con cuatro meses de tarea comunitaria a cumplirse en un régimen de dos horas semanales.