"Es lógico que es así, hay causas que llevan cuatro o cinco años": Lacalle reiteró que hay casos en Fiscalía "más rápidos que otros"

"Yo no tengo elementos de juicio, no puedo decir que es adrede o que hay dolo porque ahí si estaría metiéndome en el área chica y no debo, salvo que tenga pruebas y ahí la acción debería ser otra, que no las tengo", subrayó.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reiteró este miércoles que hay causas en Fiscalía "que van más rápidas que otras".

"Dije lo que pasa y eso no ayuda a que se tenga la posibilidad de acceso a la Justicia más rápido", manifestó en rueda de prensa luego de participar de la inauguración de las obras de ampliación de la sede de la UTEC en Mercedes (Soriano).

El mandatario ya había declarado el pasado 24 de mayo que "hay causas que van a 180 km/h y otras no van o están quietas" y generó mucha repercusión.

En ese sentido, habló en su momento sobre la fuga de Rocco Morabito. "¿Hace cuanto que se escapó por la puerta de la cárcel y toda no sabemos nada?", se preguntó. "Hay otras (investigaciones) que van rápido, yo no quiero que todas vayan lentas, lo mejor para que la gente tenga justicia es que vayan lo más rápido posible", aseveró en ese entonces.

Lacalle este miércoles fue consultado por sus dichos y aseguró que no dijo nada "traído de los pelos". "Es lógico que es así, hay causas que llevan cuatro o cinco años", remarcó.

Por último, consideró que "a esta altura" (de su mandato) "saben que no protesto si es para un lado o para el otro, simplemente hay causas más rápidas que otras".