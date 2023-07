"Es un posible escenario" que se recomiende beber agua embotellada a toda la población, adelantó la ministra de Salud

"Todavía no sabemos cuándo va a ser el próximo escenario, y si todavía el agua va a ser segura, o si ya vamos a pasar a un escenario en el que tengamos que no recomendar beber a ninguna persona agua de OSE”, apuntó Rando.

Las reservas de agua dulce en el embalse de Paso Severino están cercanas a agotarse y eso pone sobre la mesa un nuevo escenario, donde el agua que suministra OSE ya no sea bebible. ¿Qué maneja para esa situación el Ministerio de Salud Pública? “Es un posible escenario” que se recomiende agua embotellada para toda la población, afirmó este martes la ministra Karina Rando

“El agua hoy en día no ha cambiado en sus características respecto a lo que hablé hace unas tres semanas. Hace unas tres semanas dijimos que con 420 miligramos de sodio por litro el agua es segura para el consumo humano de todas aquellas personas que no tengan enfermedades, y en algunos grupos específicos dimos recomendaciones para no tomar más de un litro de agua o para no tomarla. Hoy seguimos en la misma situación. Todavía no tengo una respuesta para darles con respecto a cuál va a ser el próximo paso”, afirmó en rueda de prensa la ministra de Salud Pública.

Los últimos valores mostrados en los reportes de OSE marcan que se han registrado varias tomas con niveles superiores a lo estipulado la última vez que se determinó un aumento en las cifras permitidas de cloruros y sodio. Sin embargo, la ministra Rando dijo que se trata de un escenario todavía admisible y que OSE le comunicó que es “transitorio”.

“Ayer hablamos con OSE sobre el aumento de sodio. Ha habido un aumento por determinada situación que se presentó, y ellos nos manifestaron que era transitorio. Hoy tenemos otra reunión con OSE y Presidencia, de no ser transitorio vamos a tener que cambiar las condiciones y dar nuevas recomendaciones”, afirmó la ministra, y agregó: “Estamos en permanente comunicación diaria con Presidencia, OSE, Ambiente y Economía. Todavía no sabemos cuándo va a ser el próximo escenario, y si todavía el agua va a ser segura, o si ya vamos a pasar a un escenario en el que tengamos que no recomendar beber a ninguna persona agua de OSE”.

En ese sentido, Rando remarcó que “los valores que se pasan del máximo permitido hasta ahora no afectan lo que es las recomendaciones actuales, porque son valores pequeños”. “El tema es cuando OSE tenga que tener una estrategia diferente de toma de agua, de agua más salada, y aumenten sustancialmente los valores. No tenemos un número exacto. Nosotros precisamos que OSE nos diga cuál va a ser el próximo escenario para que nosotros podamos con el grupo de expertos decidir las recomendaciones, qué cosas se pueden hacer con esos valores”, agregó.

“La población tiene que estar tranquila de que lo que estamos informando es lo que está sucediendo en el día a día. La incertidumbre que tiene la población es la misma que tenemos nosotros. Respecto a las otras certidumbres, OSE está trabajando para tratar de que esto tenga el menor daño posible”, agregó la ministra.

En las últimas horas, por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que el agua "sigue siendo bebible" y que se "avisará con tiempo" cuando deje de serlo.

En cualquier escenario, el presidente de OSE ha insistido con que el área metropolitana no puede quedarse sin agua corriente para que pueda garantizarse el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento, en pos de salvaguardar un escenario sanitario.