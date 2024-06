"Es un símbolo de que pertenezco a esta comunidad": 5.700 inmigrantes están habilitados para votar en Uruguay

Del total, 1.300 votarán por primera vez en este ciclo de elecciones, según datos de la Corte Electoral.

Unos 5.700 inmigrantes están habilitados para votar; de ese total, 1.300 lo harán por primera vez en este ciclo de elecciones, según datos de la Corte Electoral.

La última ola migratoria en Uruguay trajo principalmente cubanos y venezolanos, según marcan los datos del censo de 2023. De los casi 62.000 migrantes que llegaron en la última década, 27% son venezolanos y 20% cubanos, además de un 22% de argentinos -una cifra estable-.

Para poder votar en Uruguay siendo inmigrante se requiere cumplir con una serie de pasos: sacar la residencia temporal y luego permanente, y eventualmente la ciudadanía; recién a los tres años de tenerla se habilita la credencial cívica.

En entrevista con Telemundo, Leroy Gutiérrez, docente universitario, contó que llegó a Uruguay desde Venezuela hace 15 años. Vino con su hija, de apenas un año, y su esposa. Estas elecciones serán las primeras en las que pueda ejercer el voto.

“Es emocionante. Para mí es un símbolo de que yo pertenezco a esta comunidad, un derecho y un deber”, indicó. “En Uruguay las elecciones transcurren forma muy tranquila y sencilla, previsible hasta cierto punto, y en Venezuela hace mucho tiempo que no es así”, apuntó.

Sin embargo, Leroy prefiere esperar a octubre para votar, y dejar que en las internas decidan quienes tienen militancia partidaria.

En tanto, Naysa Padierne, una oftalmóloga cubana que se instaló en Uruguay con su hija hace ocho años, cuenta que su ejercicio del voto empieza este 30 de junio. Y dice que siente como si fuera la primera vez.

“Significa mucho porque realmente me siento como la primera vez que tengo derecho a un voto real, democrático, a un pluripartidismo. Creo que votar es también retribuir a la sociedad que me acogió y me da cosas buenas, y le da las oportunidades a mi hija, decir que yo estoy aquí para juntos caminar por una sociedad mejor”, afirmó. “Finalmente pude escoger por quién quería votar”, remarcó.