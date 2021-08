Espectáculos artísticos en el Estadio Centenario serán solo para vacunados; Jaime Roos y No Te Va Gustar darán los próximos shows

Telemundo accedió a un comunicado que en las próximas horas difundirá la productora que tiene la concesión del Estadio Centenario.

La productora a cargo de los shows artísticos en el Estadio Centenario, AM, resolvió que el acceso será exclusivamente para espectadores vacunados, según un comunicado que emitirán en las próximas horas al que accedió Telemundo.

Los primeros shows que cumplirán con esta disposición serán los de Jaime Roos el 3 y 4 de diciembre y el de No Te Va Gustar el 11 del mismo mes.

Recordemos que la exigencia del certificado de vacunación, que será al ingreso del estadio, permite que el aforo sea del 66% y no del 45%, para público general.

Las entradas saldrán a la venta el 15 de setiembre. Serán 17 mil nuevas localidades para Jaime y 28 mil para NTVG.

En el caso de los menores de edad, se exigirá la vacunación a partir de los 12 años, aunque esto podrá cambiar según las resoluciones del gobierno con respecto a la campaña de inmunización.

“Desde AM producciones entendemos que la vacunación es el ticket para la vuelta a los espectáculos”, afirmó la productora en un comunicado que saldrá en las próximas horas.

Según confirmó Telemundo, esta decisión está basada en la experiencia de grandes mercados como el estadounidense donde los espectáculos volvieron con aforo total solamente para público vacunado.

Al ser uno de los centros del entretenimiento mundial, que en Uruguay se amplíe la capacidad para espectadores por la exigencia de la vacuna, puede servir de experiencia para que el aforo se vaya expandiendo y que el año que viene se pueda concretar la visita de grandes bandas internacionales.

“Queremos que más gente pueda ver a Jaime Roos y a No Te Va Gustar. No estamos limitando a la gente, al revés. Estamos dando el máximo posible habilitado por las autoridades sanitarias”, dijo Atín Martínez, titular de AM a Telemundo.

Por su parte, un informe del periodista Nicolás Tabárez en El Observador informó, días atrás, que Jaime Roos, exigió la vacuna a todos sus músicos y técnicos. Son 22 artistas en escena y todos ellos debieron vacunarse porque Roos no quería exponerse al riesgo de una nueva posposición, luego de 5 cambios de fecha por la pandemia. Esta exigencia hizo que el músico Hugo Fatorusso, quedara afuera del show.