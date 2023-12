¿Está faltando pollo en la previa de las fiestas? ¿está más caro?: versiones encontradas entre productores avícolas y vendedores de carne

El cordero está muy barato y hay poca oferta de lechón, indicaron a Telemundo.

Por estos días, los uruguayos se encuentran haciendo las compras para las fiestas de fin de año. Y si se trata de los platos elegidos para las cenas y almuerzos de estos días, la carne suele ser protagonista. Desde el asado y el cordero hasta el lechón y el pollo, son varios los elegidos. Pero es precisamente uno de esos alimentos el que está en el ojo de la polémica: ¿falta pollo en el mercado?

En las últimas horas, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) emitió un comunicado en el que “desmiente, nuevamente, los datos difundidos por la Unión de Vendedores de Carne sobre el precio y el stock de pollo actual en el mercado nacional”.

“Al contrario de lo que indican desde la UVC, en las últimas 5 semanas la faena de pollo fue un 8,2% mayor que las 5 semanas anteriores, una clara señal de que las empresas aumentaron su producción para prever el aumento de demanda de fin de año. Inclusive, si se compara la faena de las últimas 5 semanas versus el promedio de todo el año 2023, el aumento fue del 10%. De continuar con esta tendencia, es esperable que este aumento importante de producción se consolide en diciembre, cerrando el año al alza”, indica el comunicado.

“Habiendo información pública disponible que demuestra lo contrario, lamentablemente una vez más la UVC desinforma a la población en un intento de defender intereses propios y ajenos en pro de la importación de productos, y en contra de la avicultura nacional. Las empresas nucleadas en CUPRA continúan realizando esfuerzos para cubrir la sobredemanda observada este mes de diciembre, que superó todas las expectativas, al mismo tiempo que hace todo lo posible para mantener los precios bajo control”, agregan.

Con este escenario, desde la Unión de Vendedores de Carne indicaron que “en las últimas tres semanas, el pollo subió un 10% aproximadamente”, sobre todo las supremas, un corte que “está faltando” en el mercado.

“Por ejemplo, las últimas compras mías fueron de $220 de costo del carnicero, después subió a $250 y por último a $280. La semana pasada la avícola que me suministra las supremas no tenía. Pedí cotización a una avícola grande y me pasó $330, y me dijo que tenía toda la producción colocada, que era difícil”, dijo este miércoles a Telemundo el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Hebert Falero, y agregó: “Desde Cupra dicen que nosotros mentimos. Pero yo puedo mostrar boletas de lo que hablo”.

A juicio de Falero, a los productores avícolas los “sobrepasó la demanda” porque no previeron producir lo suficiente. “Todo el mundo sabe que en esta fecha la demanda aumenta, por lo que deberían haber producido bastante más, fue un error grave por parte de Cupra no haber producido más pollo para cubrir bien la demanda y que en las fiestas no estemos con necesidades. Hubo poca producción. Hay pollo chico, hay muy poco pollo grande”, afirmó Falero.

Los cortes elegidos para las fiestas

En diálogo con Telemundo, Falero explicó que una de las recomendaciones para el menú de estas fiestas es el cordero, dado que “está muy barato y se está vendiendo mucho”.

A diferencia de otros años, “hay poca oferta de lechón”, un corte que “tiene mucha diferencia de precio entre los carniceros y las cadenas que compraron hace meses y congelaron”.

“Hay buena oferta de asado y está con el mismo precio de todo el año, pero el cordero está más barato que el asado”, agregó Falero.