"Estamos actuando con toda la fuerza de la ley, vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte", dijo ministro Martinelli tras megaoperativo

Este jueves se realizaron 23 allanamientos simultáneos.

Luego del megaoperativo que montó este jueves la Policía de Montevideo en Cerro Norte, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, afirmó que su cartera le “devolverá la tranquilidad” al barrio.

“En un contundente y masivo operativo encabezado por la Jefatura de Montevideo, varias unidades de la policía, incluyendo la Guardia Republicana, la Aviación Policial y la UNATEM, realizaron 23 allanamientos simultáneos en Cerro Norte”, apuntó el ministro en una publicación de X.

“Sabemos de la preocupación de los vecinos y estamos actuando en el barrio con toda la fuerza de la ley”, agregó el ministro.

Ante la escalada de violencia en el barrio, que ha incluido homicidios y balaceras, el Ministerio del Interior desplegó este jueves de mañana un operativo que implicó más de 20 allanamientos en la zona y terminó con 11 detenidos. Martinelli y otras autoridades policiales estuvieron presentes durante la intervención.

El aumento de los episodios de violencia se da en el marco del enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes que luchan por hacerse del control de la zona para la venta de droga.

“Durante las intervenciones, detuvimos a varias personas requeridas e incautamos diversos objetos vinculados a actividades delictivas. No hay zona en la que la policía no entre; no dejamos lugares liberados a la delincuencia. Como lo hicimos en Villa Española y La Cruz de Carrasco, vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte”, agregó Martinelli.