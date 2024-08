"Estaría dispuesto a colaborar con un gobierno de Orsi, pero nadie me ha propuesto nada", dijo el economista Oddone

“Tenemos conversaciones sobre la situación económica, sobre lo que pasa en el mundo, pero eso lo hecho toda mi vida no solamente con candidatos del Frente Amplio", agregó Oddone, cuyo nombre suena para eventual ministro de Economía.

El economista Gabriel Oddone reiteró que está dispuesto a colaborar en un gobierno del frenteamplista Yamandú Orsi, pero que no tiene un ofrecimiento concreto.

Sí dijo que mantiene conversaciones con el candidato por asuntos vinculados a la marcha de la economía.

“Lo digo con toda sinceridad: a mí nadie me ha propuesto nada. Yo lo que simplemente he dicho hace mucho tiempo es que yo estaría dispuesto a colaborar con un gobierno de Orsi donde eventualmente me sugieran que pueda estar y yo sienta que puedo aportar algo. Pero concretamente, no hay nada”, indicó Oddone en rueda de prensa.

“Tenemos conversaciones sobre la situación económica, sobre lo que pasa en el mundo, pero eso lo hecho toda mi vida no solamente con candidatos del Frente Amplio sino con personas de otros partidos políticos. Nada que sea distinto a lo que ha ocurrido siempre”, agregó.

En tanto, el economista Oddone sostuvo que la reforma constitucional sobre el sistema de la seguridad social, que impulsa el Pit-Cnt y que irá a plebiscito en octubre, es “altamente inconveniente” y que no hay recursos para financiarla.

En ese sentido, dijo que de aprobarse sería un “problema para el Uruguay”.