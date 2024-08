"Este fin de semana fue complejo, hay otros que son menos", dijo Delgado tras asesinatos; "la seguridad es la prioridad absoluta", agregó

"Hay que seguir trabajando, apretando, reprimiendo y con la reinserción y rehabilitación", dijo el candidato blanco.

El candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reconoció que este fin de semana fue "complejo" por la cantidad de homicidios que se registraron en el país.

"Hay un despliegue grande en patrullaje y se usa tecnología asociada a las cámaras. Este fin de semana fue complejo, hay otros que son menos, pero no nos podemos conformar con las estadísticas, que son mejores que las que teníamos con el Frente Amplio en un veintipico porciento de menos delitos. ¿Estamos conformes? No, hay que seguir trabajando, apretando, reprimiendo y con la reinserción y rehabilitación", dijo Delgado a la prensa este martes.

Entre sábado y domingo se registraron seis homicidios en Montevideo y Canelones. El de un hombre de 56 años en Plácido Ellauri Norte, el de tres jóvenes -dos de ellos menores- en Colón, el de un adolescente de 13 años en Lezica y el de un hombre de 29 en Villa Aeroparque (Canelones). Además, el lunes mataron a un policía en el Marconi, a un recluso en el Penal de Libertad, y a un hombre de 70 años en Salto (el responsable fue su hijo, paciente psiquiátrico).

Delgado aseguró que para la coalición la seguridad es "la prioridad absoluta".

Al ser consultado sobre la propuesta del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de declarar la emergencia nacional en seguridad, Delgado respondió: "El tema de la seguridad es la prioridad, no solo de Cabildo. Por algo hemos hecho propuestas. Este gobierno por primera vez en más de 30 años le va a entregar (a la siguiente administración) menos delitos de los que recibió. No estamos conformes, pero hay que seguir por este camino y agregar cosas nuevas. Proponemos ser más duros con la represión, algo que la oposición no maneja, y la rehabilitación y reinserción, más la aplicación de tecnologías nuevas, mecanismos nuevos, para combatir al narco y el crimen organizado".

Manini dijo este lunes que, a su juicio, la inseguridad “ya pasó determinadas líneas” y es “necesario adoptar medidas urgentemente”.

“En las próximas horas, el equipo asesor en seguridad de Cabildo Abierto va a analizar todas las medidas a proponer por parte del gobierno nacional. Estamos muy preocupados con todos estos hechos de las últimas horas y entendemos que hay que rectificar algunas de las políticas que hoy se están llevando adelante”, agregó.