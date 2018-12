Este sábado se celebra el Día Mundial de Lucha contra el VIH Sida

Una enfermedad que en Uruguay sufren unas 12.000 personas y se calcula que otras 3.000 no saben que la padecen.

El estigma del VIH permanece. Sin embargo, el tratamiento ha convertido a este virus en una enfermedad crónica que con diagnóstico a tiempo y medicación indicada puede sobrellevarse con buena calidad de vida, asegura Susana Cabrera del Programa VIH Sida de Salud Pública.

Desde el año 1983 a la fecha fallecieron unos 4.000 uruguayos por esta enfermedad que si no se trata deriva en Sida, pero en la actualidad explicó la especialista si se diagnostica a tiempo y se medica no solo no se llega a desarrollar el sida, sino que además la enfermedad no se transmite.