"Estén tranquilos que si hay reforma hay futuro": el mensaje de Lacalle tras la aprobación del proyecto de ley de seguridad social

"Los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio", aseguró el presidente.

Este jueves, pasadas las 21:00 horas, la Cámara de Senadores aprobó la reforma jubilatoria. Tras la concreción del proyecto, luego de casi tres años del comienzo de la discusión, el presidente Luis Lacalle Pou, envió un mensaje a los uruguayos.

"Desde el punto de vista del gobierno, de la política, hace más de 15 años que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente", comenzó diciendo el mandatario en un video difundido en su propio canal en Youtube.

"¿Por qué es urgente?", se preguntó. En este sentido, explicó que uno de los motivos tiene que ver con la "expectativa de vida". "Todos sabemos que la humanidad va a tender a vivir más y a vivir mejor", afirmó. "Como contrapartida de esto, tenemos una tasa de natalidad muy baja", prosiguió.

Teniendo en cuenta esto, señaló que "la relación activo-pasivo se ha ido disminuyendo generando riesgos". "Los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio", aseguró.

En esta misma línea, Lacalle explicó que "no alcanza con los aportes directamente involucrados a la Seguridad Social para sostener ese sistema". Recordó, asimismo, que en la campaña dijo "claramente" que si les tocaba "estar aquí sentados" iban a "emprender una reforma de la seguridad social".

Reafirmó que se trata de una reforma "necesaria", a la que se le agrega "la justicia y la solidaridad". Aseveró, a su vez, que fue elaborada con "sensibilización social".

"Lamentablemente, hemos escuchado argumentos que no son ciertos", expresó y contestó: "Claramente las jubilaciones van a ser más altas en nuestro país".

El presidente manifestó que asumió "la carga de hacer las cosas". "El tiempo va pasando y uno tiene que hacerse cargo de los compromisos y de las necesidades de los uruguayos", subrayó.

"Yo me imagino no haber hecho el intento, me imagino haber dejado pasar el tiempo. Decir que es urgente, que es necesario, asumir un compromiso y dejar pasar el tiempo. No podría mirarlos a los ojos después, habiendo tenido las mayorías suficientes y la oportunidad de hacer las cosas", admitió.

Para finalizar, enfatizó: "Con tranquilidad les digo que hay reforma y estén tranquilos que si hay reforma hay futuro".