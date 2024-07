"Estos cursos los organiza el sindicato y por una resolución se homologó por parte de la Escuela de Policía", dijo abogada tras muerte de agente

"Eso era casi que una condición para poder entrar y hacer el ejercicio final", aseguró Camila Francia sobre el seminario.

La abogada del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), Camila Francia, aseguró en entrevista con Telemundo que la muerte del secretario general del gremio, Fabricio Ríos, en la noche del jueves por el disparo de una funcionaria policial en el marco de un seminario de "técnicas y tácticas policiales", fue "inexplicable totalmente". Detalló que este tipo curso se hacía desde hace dos años y "nunca había pasado una cosa así".

"Estos cursos los organiza Sipolna y por una resolución del año 2023 se homologó por parte de la Escuela de Policía; se permitió incorporar este curso de diez horas de duración al legajo de los policías, eso ayuda también en su puntaje", informó Francia.

Asimismo, la abogada dijo que el Ministerio del Interior tenía conocimiento de este seminario. "Incluso, en oportunidades en el interior del país concurrieron jerarcas de las jefaturas y también en una oportunidad un asesor del ministerio. Por lo tanto, ellos estaban al tanto de cómo se realizaban estos cursos", explicó.

"Lo que hay que aclarar es que es un curso que está realizado por profesionales, por instructores que están sumamente capacitados, y lo han hecho en muchísimas oportunidades. Desde que entran los asistentes al curso lo que se les dice es que no se van a usar municiones y cargadores y que tienen que dejarlas en otro lugar, ya sea un vehículo, una mochila", afirmó.

"Permanentemente durante toda la jornada se revisa que las armas se encuentren en condición tres, que es justamente esto, que no tengan ni municiones ni el cargador", puntualizó. "Eso era casi que una condición para poder entrar y hacer el ejercicio final", agregó.

¿Qué fue lo que sucedió entonces? "La verdad que no lo sabemos. Estamos esperando que lo determine Fiscalía, hay muchos testigos que fueron citados, la Policía Técnica que también estuvo ayer en la escena", respondió.

Francia señaló que la policía que disparó y la víctima no tenían una relación personal. "Son personas que asisten a los cursos, que se anotan a través de sus delegados. Nosotros no tenemos un conocimiento personal de todos los que asisten; está abierto a afiliados y no afiliados", comentó. La funcionaria había ingresado a la Policía hacía aproximadamente un año y trabajaba en URPM.

¿Qué sucederá con el sindicato a partir de ahora? "Es muy difícil responder esa pregunta porque Fabricio era muy importante en el sindicato, pero por honor a él tenemos que continuar y también para seguir el legado que él nos dejó a todos, que es la defensa de los derechos de los funcionarios policiales", manifestó Francia.

"Él creó este sindicato, trabajó hasta el último día en él y se fue haciendo lo que más le gustaba, que era realmente trabajar para el gremio y por los funcionarios. El lunes ya está prevista una reunión de directiva para ver jurídicamente los pasos que se tienen que seguir", cerró.