Experto se mostró en contra del plebiscito de seguridad social: "En el Uruguay tendemos a poner cosas en la Constitución que no tienen que estar"

"En general esta reforma no debería estar en la Constitución", afirmó Martín Risso.

El constitucionalista Martín Risso se mostró en contra del plebiscito por la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio (FA) y aseguró que "no se puede poner en la Constitución cosas que no se van a cumplir".

Entre varios asuntos, la reforma busca eliminar los sistemas de ahorro individual (AFAPs) y establecer en la Constitución que la edad mínima de retiro sea los 60 años. Además, se pretende equiparar la jubilación mínima al salario mínimo.

Al respecto Risso comentó este martes que eso son "expresiones de deseos" y afirmó que las constituciones "tienen que ser razonables".

La iniciativa "contiene algunas promesas que es altamente probable que no se puedan cumplir a mediano o largo plazo, y esto lo dicen los economistas de todos los partidos políticos. Desde ese punto de vista creo que es altamente objetable esta reforma, no podemos poner en la Constitución cosas que no se van a cumplir", aseguró.

"En el Uruguay tendemos a poner cosas en la Constitución que no tienen que estar, en general esta reforma no debería estar en la Constitución. Creo que queda definitivamente prohibido el ahorro individual colectivo lo cual es verdaderamente complicado, he hablado con personas que están en estos fondos complementarios que están encantados con los fondos", agregó.

Por último, el constitucionalista sostuvo que si se requiere volver a reformar debería plebiscitarse de nuevo luego de 2024.