Extrabajadores de Casa de Galicia anuncian juicio tras mantenimiento del veto: "El Estado va a tener que pagar tres veces más"

Ante la decisión de la Asamblea General de mantener el veto del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ley para pagar adeudos a extrabajadores de Casa de Galicia, la representante de exempleados de la mutual, Flor Costanzo, aseguró que le harán un juicio al Estado.

"No hemos salidos de este shock. Veremos cómo seguir, nos reorganizaremos, pero los juicios son un hecho. Seguramente algún trabajador acepte $ 170.000 cuando se les debe mucho más porque la gente hoy no tiene para comer. Con ese dinero por lo menos comen, hay muchos compañeros que los van a aceptar, otros que no y van a ir a juicio y el Estado va a tener que pagar tres veces más de lo que tendría que pagar ahora", manifestó Costanzo a Telemundo.

A su vez, indicó que vivieron la sesión de este miércoles "con mucha tristeza y dolor". "No se trata de dinero solamente, se trata de derechos pisoteados, de que estamos frente a parte de un gobierno que no respeta las leyes", expresó.

"La amplia mayoría del Senado ha hablado, la amplia mayoría de las asociaciones, pero sin embargo no importó, lo único que interesó fue que el Ejecutivo tomó una decisión. Un puñado de personas decide por 2.200", apuntó.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta, sostuvo que esta decisión "es un golpe" para muchos trabajadores. "Se perdió la oportunidad de cerrar este tema de forma digna para todos los trabajadores, no se logró, por lo tanto hay que sentarse nuevamente a pensar la estrategia a seguir", indicó a Telemundo.

"Está abierta la posibilidad de los juicios individuales y el sindicato médico va a respaldar a los colegas que tomen esa vía. Esto va a significar para el Estado un costo mayor porque va a ser mucho más el dinero que se va a tener que derogar, no va a ser en este gobierno, va a ser más adelante porque la Justicia tiene sus tiempos", subrayó.

Las barras del Parlamento estaban llenas por varios de los extrabajadores de la mutualista. Una vez que se mantuvo el veto, entre lágrimas e insultos, rechazaron la decisión de mantenerlo.

Producto de esto, se ordenó por parte de la presidenta de la Asamblea General, Graciela Bianchi, el desalojo de las barras al mismo tiempo que levantó la sesión.

🔴La decisión parlamentaria de mantener el veto a la ley de Casa de Galicia provocó el rechazo de los extrabajadores de la mutualista, que aguardaban la decisión en las barras. Llantos y gritos de "hijos de puta" hacia los legisladores marcaron el fin de la sesión. pic.twitter.com/uO2l1IQIPd — Telemundo (@TelemundoUY) December 6, 2023

Ante esto, el senador frenteamplista Sebastián Sabini escribió en la red social X: "En un hecho sin precedentes, levantan la sesión mientras desalojas las barras. Vergüenza es poco".

"Nunca vi una actitud tan despótica en la conducción de la Asamblea General. @gbianchi404, avalada por buena parte del Partido Nacional y del Partido Colorado, son responsables de este desastre inadmisible que atenta contra la Democracia y el Parlamento", escribió el diputado frenteamplista Nicolás Viera.