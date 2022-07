FA pide renuncia de autoridades oficialistas de ANV tras votar de apuro proyecto para evitar pérdidas por más de US$ 400 millones

"Al presidente Lacalle Pou hoy ese directorio lo dejó regalado", dijo la diputada del FA Cecilia Cairo.

El Frente Amplio (FA) pidió la renuncia de las autoridades oficialistas en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) luego de que el Parlamento debiera votar de apuro un proyecto de ley para evitar pérdidas por más de US$ 400 millones.

El origen del problema fue una modificación que introdujo la ley de urgente consideración (LUC) a los vencimientos de hipotecas, que generaron riesgo de prescripción en el caso de unos 3.000 créditos.

Artículos de la LUC redujeron de 20 a 10 años los plazos de vencimiento de créditos hipotecarios, abriendo un período de dos años para postergar o ejecutar aquellas deudas que prescribieran en ese período de transición.

Los dos años vencen el 24 de julio y para evitar pérdidas por US$ 450 millones el Ministerio de Vivienda envió al Parlamento un proyecto de ley que da cuatro años más de plazo.

La iniciativa fue tratada de urgencia en el Senado este miércoles y en el mismo día la aprobó la Cámara de Diputados. En ambos recintos hubo unanimidad, pero con fuertes críticas de la oposición.

"Porque no se tomó en cuenta un informe del área jurídica de la propia ANV que alertaba que estos artículos de la ley de urgente consideración, así como lo hicimos nosotros, ponían en peligro los fondos del Estado", lamentó la diputada del FA Cecilia Cairo en conferencia de prensa.

"Por eso es que estamos reclamando que esos dos directores del oficialismo den un paso al costado", añadió la representante.

Cairo dijo además: "Creemos en la institucionalidad, creemos en las herramientas de gobierno, al presidente Lacalle Pou hoy ese directorio lo dejó regalado. Porque no ponemos palos en la rueda no solo hicimos el quorum, fuimos nosotros que permitimos que este proyecto se votara, porque no había ni siquiera los diputados suficientes del oficialismo para votar esto".