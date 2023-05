Falero a la IM por obras del Ferrocarril Central: "No podemos dilapidar dineros públicos, los recursos son limitados"

El ministro aseguró que trabajan para poder acercar esas "expectativas" que se generó la intendencia.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que la cartera no puede "dilapidar dineros públicos" en las obras del Ferrocarril Central.

"Hay temas que son puros de la obra del ferrocarril y otras solicitudes de la intendencia van por fuera, son más urbanas. En algunos casos como le hemos dicho a la intendenta (Carolina Cosse), estamos dispuestos a colaborar como lo hicimos en los cuatro departamentos que tocó la obra, pero con apoyos moderados y que no generen una inversión mayor a lo previsto en forma desmedida", sostuvo el secretario de Estado en diálogo con Telemundo.

Falero señaló que notaron algunas obras urbanas que no condicen con el compromiso que asumieron con la intendenta. "Ese aspecto entiendo se va a subsanar", afirmó.

A su vez, manifestó que "desde el primer momento" dijeron que el ministerio iba a colaborar más allá de lo que es el pasaje de la red ferroviaria, pero no por encima de los US$ 40.000.000 "que es lo que estimábamos que podíamos compensar a Montevideo en obras adicionales".

Justamente, desde la comuna señalaron que las obras que solicitaron tienen todas que ver con los lugares y pasajes del tren, y que no se trató de aumentar el presupuesto. "No coincido con eso, no es lo que se transmitió en la reunión de hace 15 días", dijo Falero.

"No podemos desconocer que este acuerdo firmado por el Estado uruguayo con la empresa la hizo el gobierno anterior", indicó el ministro. "El proyecto en sí es muy desordenado en cuanto a cómo se dio la firma de ejecución de la obra con respecto a lo que se puede hacer. Más allá de la gran magnitud e inversión de la obra del ferrocarril, no podemos dilapidar dineros públicos", apuntó.

Por último, Falero sostuvo que la obra del tren termina este año. Para eso, firmaron un acuerdo con la empresa fijando las fechas establecidas: algunos tramos serán en julio, otros en agosto, setiembre y la totalidad de la obra esperan terminarla a mediados de diciembre.

"Se debe comprender de parte del gobierno departamental que como ministro de Transporte, por más buena voluntad que tenga, los recursos son limitados y no puedo extralimitarme a cosas que no están previstas en ninguna parte", subrayó.