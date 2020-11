Falleció un enfermero de 55 años por coronavirus en Canelones

El hombre no tenía ninguna enfermedad previa ni comorbilidades.

"Hoy es un dia muy triste para Comeca, lamentablemnte ha perdido la vida un compañero enfermero que luchaba por su vida hace 4 semanas en el CTI", dijo al respecto Gretel Morena, presidenta de la Corporación Médica de Canelones. Y agregó: "lo que queremos es que esta situación que hoy nos duele mucho a todos nosotros, sirva para que reflexionemos de que estas cosas suceden"

El Dr. Carlos Pan, del consejo directivo de Comeca y coordinador de CTI, explicó la situación del paciente:

"Fue un paciente de 55 años que no tenia comorbilidades ni enfermeadades previas. Ingresó con nosotros en la unidad el 23 de octubre y fue pasando todas las etapas de gravedad. Fue el paciente con Covid-19 más grave que tuvimos. Le hicimos todos los tratamientos, todas las consultas y sin embargo no respondió. Según la trazabilidad el contagio no fue en el lugar de trabajo".