"Falta de apego y desidia": Pereira cuestionó cómo la ANV manejó el caso de los créditos hipotecarios

En tanto, el presidente del FA consideró que “la política de vivienda uruguaya está en una situación de crisis brutal”.

La mesa política del Frente Amplio (FA) recibió este martes a Verónica Dodera, directora por el FA en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

El encuentro se dio luego de que la semana pasada desde filas frenteamplistas se pidiera la renuncia de las autoridades oficialistas en la ANV luego de que el Parlamento debiera votar de urgencia un proyecto de ley para evitar pérdidas por más de US$ 400 millones.

“Lo que han hecho con este tema es una cantidad de desaciertos increíbles. En primer lugar, porque votaron artículos de la LUC que el Frente Amplio advirtió sobre las dificultades que podían traer para la ANV y otras deudas. Sin embargo, se votó”, afirmó este martes en conferencia de prensa el presidente del FA, Fernando Pereira.

“Nadie en Uruguay hoy sabe cuántos son los créditos que se perdieron. Si son 2.500 créditos o 5.000, nadie da ese informe con claridad porque no lo saben. Esto se llama falta de apego, falta de profesionalidad en la conducción de un organismo del Estado”, agregó.

En tanto, Pereira consideró que “la política de vivienda uruguaya está en una situación de crisis brutal”.

“Cuando tenían que votar este proyecto para evitarle la pérdida al estado de 50 o 400 millones, dependiendo de quién sea el vocero, si es la ministra un director de la ANV, lo que es un desapego increíble, no había quórum para votar. Si el Frente Amplio no lo hubiese votado, el Estado uruguayo hubiera podido perder esta suma. Esto es responsabilidad de los diputados del gobierno que no se presentaron para una sesión que iba a tratar la pérdida millonario del Estado”, afirmó el presidente del FA.

Además, Pereira consideró insuficiente el “tirón de orejas” que el presidente Luis Lacalle Pou manifestó haber transmitido a las autoridades de la ANV por lo sucedido.

“Esto tendría que tener acciones del Poder Ejecutivo más contundentes. ¿Por qué esto termina en un tirón de orejas y no en decisiones más fuertes? No lo sabemos. Esto es falta de apego y desidia. Y le mienten a la gente porque no saben cuál es la deuda”, concluyó Pereira.