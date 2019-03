“Faltó autocrítica”, “catarsis de vanidad”, “un acto netamente político”: así calificaron dirigentes de la oposición al acto de Vázquez

Varios dirigentes de todos los partidos de la oposición acusaron al presidente de pintar una realidad muy distante de la que viven los uruguayos.

El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo: “Aunque la mona se vista de seda, mona queda. La gente siente otra realidad bien distinta a eso que dejó contentos a los militantes que fueron, en ómnibus alquilados a tratar de llenar el lugar. Me parece que no le hizo ningún favor ni a su partido ni a su gobierno”.

Por su parte, el nacionalista Álvaro Delgado, consideró: “Faltó mucha humildad, faltó mucha autocrítica. Me sonó mucho a despedida más que rendición de cuentas. Yo creo que los presidentes tienen que ser muy institucionales. Este tipo de balance o de rendición de cuentas yo lo hubiera hecho en el Parlamento”.

El colorado José Amorín, expresó: “Vázquez no le habló al Uruguay, le habló al Frente Amplio militante. Dijo medias verdades, yo creo que la gente esperaba que reconociera errores, que asumiera que el país no estaba bien. A mí me pareció muy pobre, con total franqueza. Tiene una visión del país distinta a la que tiene la enorme mayoría de la gente”.

Juan Sartori dijo: “Fue la presentación de un mundo ideal, donde todo está bien y que hay que seguir así. Yo que vengo recorriendo el país en los últimos dos meses, hablando con la gente, no me da la impresión que sea la realidad de hoy”.

El precandidato colorado Ernesto Talvi dijo: “Fue un discurso de las hazañas de Súper Vázquez, una catarsis de vanidad para escucharse a sí mismo y verse en pantalla gigante frente a un auditorio adicto, que en momentos de euforia gritaba ‘Uruguay, Uruguay, Uruguay’, como si los que allí no estábamos no fuéramos uruguayos”.

Por su parte la senadora nacionalista Verónica Alonso, sentenció: “No deja de haber sido lamentablemente un acto netamente político, un acto proselitista, no fue un acto de gobierno. Igual no me quedaría en eso sino en lo importante, que es qué va a hacer para adelante. El país no aguanta más con impuestos producto de un estado pesado, burocrático e ineficiente”.