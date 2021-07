Federación de Clubes Cannábicos se reunió con Heber para pedir que se elimine el artículo 72 de la Rendición de Cuentas

La organización representa a 40 de los 170 clubes cannábicos registrados en el Ircca. "No estamos de acuerdo con que se acceda a las direcciones a través de este artículo", dijo la presidenta, pero están dispuestas a negociar el acceso a la información.

La Federación de Clubes Cannábicos se reunió este martes con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para explicar por qué cree que se debería eliminar el artículo 72 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Si se aprobara sin modificaciones, la cartera podría acceder "por razones de seguridad" a la dirección de los autocultivadores y clubes anotados en el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

La Federación representa a 40 de los 170 clubes cannábicos registrados. A la reunión con el secretario de Estado asistieron la presidenta María José Miles y el vocero Rufo Martínez, quienes compartieron sus argumentos con la prensa a la salida del encuentro.

Los delegados aseguraron que entienden la necesidad del Ministerio del Interior, por lo que están dispuestos a negociar, siempre y cuando se quite el artículo 72. "No estamos de acuerdo con que se acceda a las direcciones a través de este artículo que es puesto en una Rendición, lo que no corresponde", dijo Miles.

"Este artículo no tiene lugar, pero si se da por las vías correctas estaríamos dispuestos a pensar en la demanda que ellos tienen respecto a la necesidad de las direcciones", agregó.

El vocero Martínez, por su parte, planteó que el Estado dispone de mucha información y que los usuarios de los clubes son "las personas más registradas del planeta". "Que (la información) la repartan acá o allá es otra cosa, pero estamos súper registrados", aseguró.

"Para iniciar un club hay que ir con una pila de expedientes, que incluyen títulos, antecedentes, hasta certificado de vacunación", dijo.

"Nosotros estamos dando la cara, nos mostramos como parte del Uruguay productivo, si se quiere. Se generan fuentes de trabajo, se saca gente del mercado ilegal, que es el objetivo de los clubes. El objetivo es sacar gente del narcotrafico. La regularización es para atacar al narco, al Pablo Escobar que ustedes ven en la tele todo el día, que no es Majo Miles ni Rufo Martínez", agregó.

Heber adelantó que está dispuesto a que se quite a los autocultivadores del artículo 72, pero no a los clubes cannábicos. "Si me convencen naturalmente cambiaremos el artículo", aseguró el 13 de julio.

Uno de sus mayores detractores es Daniel Radío, el presidente del Ircca y secretario general de la Junta Nacional de Drogas, quien en el programa Desayunos informales (Canal 12) dijo que consideraba que había sido "una deslealtad institucional" que lo incluyeran en el proyecto de ley sin haberle consultado.

El proyecto de ley está a estudio de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.