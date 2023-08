Femicidio de Dahiana Laguna: familia demanda al Estado por casi un millón de dólares por "omisiones groseras de todos los estamentos"

Su expareja le disparó en la calle frente a las hijas de ambos en agosto de 2022.

Dahiana Laguna tenía 31 años y había denunciado a su expareja, padre de sus hijas menores de edad, por violencia doméstica en reiteradas ocasiones. Había medidas cautelares contra el hombre, pero no se había dispuesto una tobillera pese a su solicitud.

Fue el 4 de agosto de 2022 que el hombre fue a la casa de Dahiana, que vivía con sus hijas en la zona de Paso de las Duranas. Las niñas vieron a su padre en el techo de la casa y avisaron a su madre. Dahiana llamó a la Policía, pero le dijeron que tenía que caminar siete cuadras hasta la seccional para denunciarlo.

La mujer salió con ellas de la mano rumbo a la seccional octava, pero el camino se convirtió en el escenario del femicidio. El hombre le disparó en la calle frente a las hijas de ambos y Dahiana falleció. El agresor, luego, se quitó la vida.

Un año después, la familia de la víctima demandará al Estado por negligencia, informó este viernes El Observador y confirmó a Telemundo el abogado de la familia, Pablo Lamela.

"Se va a reclamar daño moral derivado de la muerte de Dahiana. Omisiones groseras de parte de todos los estamentos del Estado vinculados con la prevención de este tipo de delitos. Por tanto, daño moral, lucro cesante y daño emergente derivado del femicidio", dijo el profesional.

La indemnización que reclamará la familia será de US$ 900.000 y $1.5 millones (unos US$ 40.000 dólares) contra el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. En los próximos días se presentará una citación a conciliación y, en caso de no llegar a un acuerdo, comenzará el juicio.

"Se contabilizaron ocho denuncias, que no son presentaciones formales en la seccional, pero sí instancias judiciales, informes médicos... instancias en las cuales tanto la Justicia como la Fiscalía tuvo noticia de la situación de la víctima y la familia en general", dijo.

A modo de ejemplo, contó una falla de cada uno de los denunciados: "(La Fiscalía) tuvo detenida a la persona por incumplimiento de medidas cautelares y lo dejaron en libertad. (...) El Poder Judicial tuvo (a disposición) un historial de ocho denuncias en dos meses y no dispuso tobillera, incluso con informes médicos que hablaban de altísima vulnerabilidad. El ministerio, que con una llamada de que la persona estaba en la casa la hace ir a la seccional".

"Son un cúmulo de omisiones y acciones que terminó generando esto", cerró Laguna.