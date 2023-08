Femicidio de Valentina: Heber dijo que hay más de 100 "tobilleras sin usar" y pidió que los jueces "determinen más uso" de estos dispositivos

"Se determinó no tener medidas preventivas, quizá por un episodio que parecía común o no se pudo advertir (la peligrosidad)", lamentó.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lamentó este jueves el femicidio de la adolescente de 17 años Valentina Cancela a manos de su exnovio de la misma edad ocurrido el martes en Punta del Este (Maldonado).

"Horrible, es un espanto lo que sucedió. El fiscal dijo que había fallado el sistema, creo que tiene razón. Nosotros somos auxiliares de la Justicia, no podemos determinar nosotros por nosotros mismos, pero nadie se quiere sacar responsabilidad. Somos todos responsables, por lo menos desde el punto de vista del Estado, no la sociedad en su conjunto, de no haber previsto esta situación. No se previó. Tuvieron dos episodios anteriores, uno en febrero y otro en julio. En donde hubo denuncias, donde la situación no fue de ponerle ni tobillera ni custodia y por tanto tuvimos este episodio dramático en Maldonado", comenzó el ministro en conferencia de prensa desde Mercedes (Soriano).

El ministro enfatizó que el ministerio no puede "poner la tobillera electrónica sin autorización judicial y tampoco puede dar custodia sin autorización".

"Se determinó no tener medidas preventivas, quizá por un episodio que parecía común o no se pudo advertir (la peligrosidad). Tenemos que hablar mucho con el Poder Judicial y Fiscalía al respecto", dijo.

En este sentido, contó que formaron una "mesa de diálogo permanente" con el Poder Judicial "para que los jueces determinen más uso de las tobilleras".

"Las tobilleras están sobrando todavía en el ministerio", dijo el ministro, y fue respaldado en números por el jefe de la Policía Nacional, José Azambuya. "Tenemos disponibilidad de 1.700 tobilleras y se están usando 1.566, tenemos margen de 133 (sic)", dijo Azambuya. Heber sumó: "Tenemos ciento y pico de tobilleras que estamos pagando el arrendamiento y no están siendo usadas, si el juez pide tobilleras podemos darlas".