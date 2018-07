Feministas en Uruguay se concentraron en la embajada de Nicaragua para repudiar la violencia en ese país

Manifestaron solidaridad con los ciudadanos que se quieren expresar en el país centroamericano.

La acción se realizó en de forma conjunta a la misma hora en varios países de América Latina. En Uruguay, fue frente a la embajada de Nicaragua en la peatonal Sarandí.

“Repudiamos absolutamente la represión y nos solidarizamos con jóvenes hombres y mujeres que están dando su opinión en las calles. Todos hemos asistido a través de las redes los ataques a pueblos enteros. Es injustificable”, expresó Lilián Celiberti.

Feministas de Uruguay repudiaron también la declaración del Foro de San Pablo:

“Es una vergüenza la declaración del Foro de San Pablo, me avergüenza que haya sacado esa declaración. Para nosotras como feministas no hay justificación, porque algunos dicen que es una campaña orquestada por Estados Unidos para desestabilizar. No hay ninguna razón para etiquetar a un pueblo que se manifiesta en contra de un gobierno, como terroristas”.