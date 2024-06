Fossati sobre chats de Astesiano: diálogo con Lacalle "no tiene nada extraño" y Abdala no debe "victimizarse"

La exfiscal aseguró que hay una "clara intencionalidad política" en solicitar una tercera pericia del celular de Astesiano: "Flores tiene toda la información del teléfono de Astesiano desde hace un año y medio. No hay nada novedoso".

La ex fiscal de Flagrancia y actual militante del Partido Nacional, Gabriela Fossati, consideró que no hay "nada extraño" en la conversación entre el presidente Luis Lacalle Pou y su entonces custodio, Alejandro Astesiano, en la que se habla sobre una investigación para determinar si Marcelo Abdala -presidente del Pit-Cnt- concurrió a una boca de venta de droga antes de chocar alcoholizado su auto el 4 de febrero de 2022.

Fossati estuvo a cargo tanto de la causa Astesiano como del choque de Abdala, que terminó con una condena por ley de faltas y cumplimiento de tareas comunitarias.

"No tiene nada de extraño lo que relatan. Está contextualizado de tal manera para hacer suponer que hubo intervención del presidente. Fue informado y ni siquiera dio una respuesta extensa (respondió 'perfecto') (...) Si hubiese ingerido pasta base, es lo mismo que alcohol, el consumo no está penado. Si había una boca está bien que se investigue, hay que eliminarlas", señaló.

¿Por qué investigar a una persona por posible consumo de pasta base, algo que no está penado? "Esta comunicación no me la informaron. Claramente lo canalizaron por Fiscalía de Estupefacientes. Si hay una boca de estupefacientes, lo correcto es informar al jefe, no le veo nada extraño", respondió en alusión a Lacalle Pou.

Consultada sobre si el presidente estaba al tanto de todas las investigaciones sobre bocas de venta de drogas, consideró: "Lo malo no es pase, sino que no pase en los otros casos".

Fossati reclamó que Abdala no se "victimice". "Ubiquémonos en su contexto: había cometido un hecho grave, podría haber matado personas, por suerte no pasó. Lo cité y me explicó una situación personal muy difícil. En virtud de eso, entendí que era humano que sea a nivel de faltas y no darle más trascendencia al hecho. Había conducido con ingesta alcohólica, chocó dos autos y quiso retirarse. Tenía un día muy difícil, sí. Si lo que me relató es cierto, cualquier persona estaba en una situación muy difícil, pero que se victimice no", manifestó.

Críticas a la investigación de la fiscal Flores

Fossati fue apartada del caso Astesiano en marzo de 2023. En su lugar asumió Sabrina Flores.

Este jueves el semanario Búsqueda informó que se había solicitado una tercera pericia al celular de Astesiano para obtener las conversaciones con Lacalle. Fossati aseguró que esto tiene una "clara intencionalidad política".

"Flores tiene toda la información del teléfono de Astesiano desde hace un año y medio. No hay nada novedoso. Hace suponer que hay algo que no se hubiera brindado, no es así", aclaró.

Además, aseguró que cuando dejó la causa tenía a "por lo menos ocho personas al borde de ser citadas en calidad de imputados que pertenecen a administraciones anteriores vinculadas al problema de los pasaportes". "Pero de eso no se avanzó nada", lamentó.

La exfiscal hace referencia a la causa judicial que comenzó con el caso Astesiano. La creación de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos a partir de información apócrifa.